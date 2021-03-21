鮭魚之亂！台灣最美鮭魚一夜爆紅　性感火辣照任你睇

台灣一間日本連鎖迴轉壽司日前推出優惠活動，只要姓名含「鮭魚」（三文魚）者全枱免費，結果引起「鮭魚之亂」，全台過百人為此改名「鮭魚」，其中最長高達40字「李圭歸瑰規硅閨邽龜鮭魚於瑜餘娛虞盂妤漁愚愉于余蝓腴予輿渝嵎榆算了我想得好累隨便啦」，名字惹人爆笑，個個都打算食完免費餐再改番名，不過有人就真係叫「鮭魚」唔使改，佢仲係一名網紅，仲因此而爆紅，網民都笑言係「全台最美鮭魚」、「最有資格吃的」、「實至名鮭」呀！

呢位叫「林鮭魚YuYu」嘅索女到壽司店打卡，寫下：「我還不吃爆！！！！！！」見佢枱上棟起40隻空碟，結果瞬即受到網民關注，社交網追蹤人數爆升，增至4.7萬追蹤者！佢喺社交網解釋：「『林鮭魚』已經是我行之有年的綽號，因為本名的諧音有87分像…不過這次鮭魚之亂到後來實在有點太擾人，我反倒很想把鮭魚改成別的。」佢重申冇因為活動先取名「鮭魚」，亦冇改身份證上嘅名，所以只係有9折優惠！

雖然因為一場「鮭魚之亂」而漁人得利受到高度關注，但都因為被誤會特登改名而受到批評，佢就話：「至於那些不看內文就攻擊我或是我家人的人，大家可以省點力氣，把關注留給更需要的人或是更有意義的新聞。」

笑容甜美樣貌標緻嘅佢，身材仲相當火辣，社交網大量性感內衣同比堅尼照，盡騷豐滿上圍、優質股及美腿，比起一眾女星一啲都唔輸蝕呀！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！