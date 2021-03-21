Cheronna愛貓急性中風亡：謝謝你來到世上

Super Girls成員Cheronna育有3隻愛貓，但近日她第一隻養的愛貓Dominic突然急性中風亡，年僅10歲，令她十分傷心，她在社交平台上載與愛貓對望的合照，寫上長文懷念對方：「我想，你應該也來不及反應自己急性中風，已經離開這個世界了吧？我和媽媽也是。媽媽還說，會好好的照顧你到20歲。誰知，只有10歲，你就往彩虹橋跑去。幸好的是，你沒有受苦太久。一切發生得太快了，快到我趕不及回家看你最後一面。你離開後，不知道聽不聽到我和媽媽跟你説話呢？我們說了很多話，都是讚美你的，因為你是最完美的寶貝。」

她憶起與愛貓相處的畫面：「記得第1眼看到你，就愛上你。記得回家時，你總會跳上門旁的櫃上，八卦的歡迎我。記得你肥肥的肚腩是多麼的可愛。記得你那軟林林的肉球是我最喜歡摸着。説着説着，你的身體漸漸變硬，體溫慢慢流失。善終公司的人來接你了。可是我再不能像以前那樣抱你在懷內了。我只可以伏在你身，跟你說再見。叫你別怕，哥哥只是帶你去另一個地方睡覺。Dominic放心吧，我會好好照顧媽媽、Katrina和Phantom. 要多回來，我們會想你的。我們很愛你。謝謝你來到世上，讓我們能夠好好愛你。」一字一句令網友及圈中好友看到心酸，紛紛留言安慰她。