【心理測驗】日本神準琉球風水 「色」放內心

每個人心中都有一個天秤，是親情、愛情還是友情更重要？是名利、金錢還是平穩能帶給你安全感？就算是同一個人，在人生的不同階段都有自己的首要追求，正所謂魚與熊掌、不能兼得，與其三心兩意，不如一心一意追求心中所想。日本節目《月曜夜未央》早前分享了一個「8色心理測驗」，選一種顏色就能看出內心的苦惱和需求。據說是根據沖繩的「琉球風水」而定，主持人試過都話準，在日本被瘋傳，不如大家都一起來發掘一下內心所想啦！

【問題】

放空腦袋憑直覺，從以下8種顏色中選出自己最在意的顏色。

A.綠色

B.黃色

C.橙色

D.紅色

E.桃紅色

F.紫色

G.藍色

H.湖水綠色

【結果分析】

A.追求平靜而安穩

選擇綠色的你短期內想要平靜安穩的生活，不希望生活多變，非常需要休息、放鬆。同時希望和家人保持良好、和諧的關係。

B.追求無窮的錢財

選擇黃色的你最近以獲得金錢為樂，購物慾很大，對於愛要的東西幾乎是果斷入手。但同時又希望有所儲蓄，所以賺錢成為了你現在最大的目標。

C.追求一場新邂逅

選擇橙色的你對自己的人際關係、戀愛感到苦惱，想要改變現狀，來一場「邂逅」。可以是浪漫的愛情，亦可以是新的興趣，想豐富自己的人生。

D.追求閃亮的人生

選擇紅色的你想成為人生勝利組，好勝心強，想擁有權力，想在自己的領域上面成為「人上人」，有一腔熱血和幹勁準備發光發亮。

E.追求愛情的來臨

選擇桃紅色的你渴望愛情的到來，開始注重外表，想提高自己的審美意識。希望提升自己的魅力，得到心愛之人或其他人的關注。

F.追求奇迹的降臨

選擇紫色的你有一點點的迷信，希望奇迹降臨在你的生活，相信虛幻的東西，熱衷於直覺、靈感、命理，把心靈寄託於此，有一點點逃避現實。

G.追求完美的工作

選擇藍色的你希望成為一個冷靜而從容的人，想要完美地完成每一項工作，又很想要擁有自己的獨處時間。

H.追求新鮮的事物

選擇湖水綠色的你想要自己的內心保持年輕，想開拓人生的新方向，喜歡新鮮的事物，勇於挑戰，對人生充滿熱情。