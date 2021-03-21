蝦頭孖偶像黃翊做音樂騷嗌神奇：我媽咪都鍾意佢

近日立心轉型做「歌女」的楊詩敏（蝦頭），第5擊直播音樂騷請到偶像黃翊擔任嘉賓，將大唱經典武俠劇主題曲，勾起大家舊時回憶。蝦頭笑話繼上星期上對方Live騷Jam歌之後，決定反客為主再主動邀請，更自爆獻出「第一次」：「處女下海唱武俠劇主題曲，想擴闊歌路，上次去佢個Live係第1次合作，其實私底下成日同媽咪聽佢嘅歌，覺得點解呢個男人唱歌咁好聽！所以當佢坐喺我隔籬唱歌嗰陣覺得好神奇，好正！好夢幻！成個合作都好有火花，音樂團隊亦無限量支持，今次帶埋鼓嚟，Upgrade晒啲音樂器材。」

同樣Keep住有做直播音樂騷的黃翊，不停鼓勵蝦頭勇於作多方面嘗試，又不停大讚對方：「佢唱歌好好聽、聲音又好！蝦頭喺我心目中係做戲、舞台劇，但原來唱歌咁好，仲係少數我覺得乖嘅人，邀請去我個Live即刻應承。」

講到黃翊是無線節目《流行經典50年》的常客，惟節目日前宣布將暫告一段落，他聞言都坦言好可惜：「我個感受係比較深少少，中途冇唱歌20幾年，都冇諗住會唱番歌，係上咗節目前身《50強》唱完又入番樂壇，眨吓眼4年，做過10次嘉賓，但如果係有大革新都係件好事，舊嘅唔去新嘅唔嚟，再做《勁歌金曲》係另一個好開始。」而蝦頭亦指有上過《50年》2次，期待改革後有新變化。