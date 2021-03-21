金賢秀未死？生父係尹鐘焄？狗血劇情刺激收視飆

韓星Eugene與金素妍及李智雅等合演的熱播劇《Penthouse 2》，昨晚播出第10集，劇情發展至金素妍婚後遭嚴基俊家暴，而尹鐘焄為了包庇女兒崔藝彬，向警方自首說是殺死Eugene女兒金賢秀的真兇。不過，原來當天崔藝彬用獎盃擊傷金賢秀後，經過現場的嚴基俊上前再用獎盃碎片插向金賢秀頭部，他才是真兇。

Eugene到拘留所探訪尹鐘焄，除了向他表示已準備遞交2人的離婚申請書之外，又向對方透露金賢秀其實是其女兒，是他害死親生女兒，令尹鐘焄大受打擊。而朴殷碩憑李智雅身上的頸鏈，認出她便是上季被賜死的「秀蓮」，而非她現時扮演的「羅愛喬」，朴殷碩肉緊攬實她並說：「對不起，我太遲認出你！」但此時卻有人衝進來，疑為嚴基俊，他似乎亦察覺到李智雅並非羅愛喬。此外，嚴基俊的兒子金永大突然收到神秘電話，疑似是金賢秀的聲音，她當日在醫院被嚴基俊拔走氧氣喉後，似乎是被人救回，目前在醫院。

雖然不少劇迷勁彈劇情超級狗血，但收視卻屢創新高，更由上集20.8%、23.6%回升至20.3%及26.6%，是第2季播映以來錄得第2高收視。下集預告金素妍向Eugene求助聯手對付嚴基俊，但卻又透露「羅慧喬昨日已身亡」的消息，暗示李智雅將再次身陷險境。