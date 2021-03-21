【移居英國】港人經驗分享　提前部署「落腳」貼士

移民英國，人生路不熟，有仙人指路當然最好。已定居英國30年的鄧惠儀，一直從事銀行貸款業務，兩年半前開始跟拍檔一起創辦了昇美英國物業公司，轉營地產。因過去工作經驗，惠儀不但諳熟銀行貸款申請細節，更見盡英國樓宇買賣中各大小問題，讓她成了不少香港居英家庭的「盲公竹」。

惠儀坦言，適逢這一波港人移英潮，地產工作確實大增，現在她不但會幫客在英國找屋盤，更多了幫忙港客在未抵埗英國作打點，例如代他們找學校及安排傢俬等。據她經驗，港人家庭移居英國，不少東西都可在出發前數月先做準備，現歸納以下幾點，給計劃赴英的你參考：

（1）把月結單轉為英文

在英國租屋或買屋，都需要出示幾個月的月結單，故此決定移居英國後第一步，應該先把銀行月結單轉為英文，讓英國人也看得懂，儲下英文月結單，赴英後便有用。最理想情況，當然是先開設英國離岸戶口，把錢兌成英鎊並存放一段時間（存愈久愈好）；但由於現在經香港銀行開戶的申請太多，開戶可能要花上數月，故很大機會你要飛抵英國後，才能親身到英國銀行開戶。

（2）慎選英國落腳地點

很多香港家長都會以心儀的校區，來優先決定英國的「落腳」地點，惠儀卻建議，住近工作機會多的地區，再在該區找最理想的學校，會較為實際。她表示英國小學，水準其實都相差不大，惟選擇中學（或讀高小準備升中）才是重要，因英國家長也很想子女考入水準較好的Grammar School，故此競爭甚激烈。但現實是出名的校區，例如鄰近倫敦的St. Albans，其實早已一盤難求，故香港家長已開始北上英國各地尋找好學校，但惠儀提醒，英國很多小鎮工作機會都真的很少，家長決定前一定要做好長遠打算。

（3）預先找屋找學校

初來英國，惠儀建議先「租住」適應環境，會比較好。但英國業主非常揀客，對於沒有「信用紀錄」的新移民租客，有時即使你願意先交半年或1年租金，亦未必會接受，也不一定能價高者得；英國業主最在意的往往是裝修折損風險，例如一個3房單位，業主寧可便宜點租給2大1小的家庭，也不願租給2大2小或有寵物的家庭。據惠儀經驗，本土人也多會選住倫敦的3、4、5或6區，因租金、環境和方便度都比較適中，惟最近因港客增多，現開始有物業代理只接受已抵埗的港客睇樓，她預料港人「隔空」睇盤將會愈來愈難。

如能成功租屋，有了地址，理論上惠儀已可代客去Council找學校問學位，惟最近很多Council都有要求申請人要出示登機證（不是機票），證明已抵埗才接受申請，故她建議計劃子女今年9月入學的家庭，最好6月前抵達英國，否則或趕不及今年開學。

（4）預購到埗後必需品

即使出發前成功租屋，但單位一般都不包家具，故惠儀建議最好預早在抵埗前2至3星期起租，租客便可訂購床具等必需品，預先送到單位裝嵌（可委託地產代理開門），業主抵達後便有床睡覺。其次還要預購食物，並安排在抵英首天送貨，便可解決當日3餐問題。當然香港出發時亦最好帶備水煲和飯煲，入屋後便有水飲有飯吃，能多帶兩個杯麵就更好。英國很多地方，出門也是無車不行，最初幾天可租車解決，惠儀也試過代客購車，並安排在業主抵埗當日送車，同樣可行。

小貼士：英國大城市生活成本高？不一定

很多港人選英國住區，都會考慮生活成本，常擔心大城市（例如倫敦）一定甚麼都貴，很難捱過「待業」日子。但惠儀提醒，在英國Lockdown日子，1天3餐多半自己煮，成本£5（約HK$54）已有魚、菜和肉，大城小鎮其實相差不大；唯一差別是租金，但大城市人工也會較高，工作機會也多，收入足以抵銷，所以從事金融的必會住近倫敦，從事I.T,的亦會住近Cambridge 或 Leeds 等地區。惠儀建議港人居英要調整心態，英國人做事你急他不急，催促也沒多少用，而找屋盤亦不可能盡都完美，你只能在意屬的住區中找最好，這樣心態才能過得輕鬆。