唔恨搵老公！宣萱強勢之過：男人覺得襯我唔起

入行多年的宣萱先後經歷多段戀情，惟始終未能開花結果，不過再度回復單身，反令她更認清自己所需，坦誠個性強悍，不愛靠男人，亦不會為一紙婚書而活，相信緣分天注定，會繼續享受獨處生活。

感情隨緣 父母已放棄抱孫

普遍男人都喜歡小女人，偏偏宣萱個性強勢，凡事親力親為，家中大小事情也能一手包辦，無需靠男人：「試過太多次，對方話做到，但到最後都唔得，我就要做雙倍。（喺異性前唔係小女人？）開心拍拖我會嘅，都會嗲，但唔係嬌嗲嗰隻，朋友叫我扮，但真係唔識，如果係男人返嚟好攰，我覺得自己都做到嘅嘢就唔使煩佢，但佢會覺得我唔需要佢。某程度嚟講，關係唔係建立喺呢樣嘢上面，好多嘢整定，相信對的時間自然會有對的人出現，一切隨緣。」她指家人從未給予壓力，雖然父母後生時想抱孫，但於宣萱的性格而言並不適合，久而久之，他們便放棄這個念頭。

沒有戀愛的日子，宣萱也不是一味的工作，近日較為注重Work life balance：「拍完劇去旅行，我享受呢份工作，但唔會劇接劇，身體都頂唔住，希望貴精不貴多。曾經有位我好欣賞嘅外國演員，睇佢群戲冇問題，硬係拍自己演嘅就唔得，當兩套都唔得嘅時候，未必再睇佢第三套，呢個例子都引伸到我同自己講，行出嚟一定要得， 觀眾已經少見我，所以想有保證畀大家。（想同舊拍檔再合作？）之前同歐陽震華做訪問，好懷念以前一齊拍劇，同佢拍好有喜感、默契，上一套合作已經係《賭場風雲》，所以都想再撞吓。」

習慣獨立 甩拖日子不孤單

當年20出頭被星探發掘拍廣告，及後加入無綫，一步步踏上花旦及視后之路， 宣萱的演技早已獲認定，幾年前離開合作20 年的娘家， 加盟老友古天樂公司作多元化發展，既接內地劇，亦有拍電影及演舞台劇，不過仍與無綫保持良好關係，並以自由身接劇，先後拍過《不懂撒嬌的女人》、《使徒行者2》及最近的《陀槍師姐2021》，反應甚佳。

事業成績表亮麗，愛情方面卻略為遜色，除了與張衞健的一段情外，也曾與富二代、牙醫、外籍獸醫及意大利型男相戀，幾年前也有低調拍過拖，不過仍難逃分手魔咒，再加上眼見不少婚姻也不算愉快，促使她逐漸不再憧憬婚姻：「真係對呢方面冇乜憧憬，依家唔需要結婚，身邊太多唔太開心婚姻，唔多唔少會影響，經歷過又會知自己要乜，當人愈大，習慣咗生活係點，要適應另一個人好難。」

13歲已隻身赴英國讀書，從小習慣獨立，甩拖日子對她來說並不孤單，自己亦不心急找老公，反而想有個伴侶，她說：「唔係為咗張婚書，可以搵個似朋友咁，開心一齊食飯、運動，唔使一齊住，知己都得，大家冇咁大壓力。有時男人見到唔知你幾多嘢，覺得我乜都有，有人話我知，男人見到我有壓力，覺得襯我唔起。」

鼓勵後輩 拍到老學到老

宣萱於播畢不久的《陀槍師姐2021》演督察，與羅子溢有段哎吔姊弟情。對於這位後輩，宣萱大讚他勤力：「要成功一定要做呢樣嘢， 仲有守時同熟劇本，自己亦要肯去聽意見，因為我到今日都聽。有時同後生傾偈，大家一齊share經驗都會學到嘢，呢幾年試過舞台劇、電影，拍劇對我嚟講手到拿來，張衞健曾經教我，劇集20 集，衰一場有得兜，但電影就唔得，每場戲都要好清晰，好似之前同古天樂拍電影，佢叫我收一收誇張表情，所以好多嘢以為自己得，其實身邊人勁你好多，咁咪慢慢調節囉！」