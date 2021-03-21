鄭世豪想盡快開騷：等咗43年喇！

「細龍生」鄭世豪今日做回歌手身份，宣傳新歌《當這個時候》兼開Live唱歌，除了邀請同門歌手陳康琪（Odilia）撐場之外，身在日本的吳業坤更越洋視像支持，世豪為方便傳媒以不同角度影合照，靈機一觸叫Odilia一齊捧起部電視機，吳業坤即不禁笑問：「個畫面係黑白色定彩色？」世豪笑答：「係彩色嘅！」吳業坤為保靚樣出鏡不時撥頭髮，問到直播期間會否與世豪合唱？他抵死笑言：「我秒秒鐘幾百萬上落。」不過一講完就Lag機冇反應，令全場爆笑！

世豪表示直播期間會唱4、5首歌，亦首次跟Odilia合唱：「出道前已經識佢，直到入行都冇合作過。（之後出合唱歌？）好呀！我可以學跳舞，出首跳唱歌，其實以前我都跳過吓㗎，但一拍一個動作，佢一拍十個動作啦！」又謂對今次直播期待已久，因為疫情期間很少機會表演。講到他一個月內密推三首歌，他笑言之後沒有信心亦沒有可能於相同時間有相同產量，目前最希望可以開騷，跟Fans近距離接觸：「呢個心願想咗好多年都未達成，由出世等到依家43年！」

而Odilia表示近期不停上Drama Class進修演技，同時又會勤於管理個人頻道，預告之後會出健康運動片，公器私用幫自己減肥，她自爆現時體重創高峰成120幾磅：「一直都Keep喺110幾磅，有日上朋友屋企磅重以為佢個磅壞咗，肥咗4、5磅，未試過有呢個數字！」