追求者過唔到「主子」嗰關　Gin Lee寧願拒愛

歌手Gin Lee（李幸倪）日前參與運動品牌聯成拯救貓狗協會項目拍攝廣告，宣揚「領養不棄養」訊息，自願做「配角」的她被小貓搶盡風頭。廣告中貓貓成為「主子」，她要使出渾身解數討好牠，令對方選中自己做主人。她笑言做慣「奴才」，逗貓完全沒難度：「屋企都有位主子『杏仁糊』，平時放假都要剷便便、梳毛一腳踢，開完餐又要陪摸、陪玩、陪瞓，聽到佢『煲水聲』就係最大嘅回報。今次拍呢輯廣告，可以為貓咪出一分力，仲可以同貓貓一齊玩，不過我怕收工返到屋企，畀佢聞到我摸過第二啲貓會呷醋嬲咗我。」

拍攝期間貓貓非常「滿意」她表現，任摸唔嬲，她說自己與貓融為一體是「貓星人」：「可能我前世都係貓貓，要氹貓完全冇難度！其實寵物同主人都係由信任建立關係，喺我屋企貓咪地位好高，以前試過有啲男仔想追我，但係過唔到屋企位主子呢一關，所以都冇一齊到。因為貓嘅觀感好強、好單純，佢哋好易睇得出呢個係好人定壞人，所以要做我屋企人，要過到佢呢關先得。」

Gin Lee穿上貓貓Tee後，更使出零食攻勢「俘虜」對方：「我唔帶自己嘅貓嚟拍廣告，因為呢兩隻貓可以畀大家領養，等佢哋多啲曝光，畀人見到佢哋可愛嘅一面！今日拍完之後我哋Friend咗，幫佢影咗好多『寫真』Send畀朋友，睇吓邊個合眼緣做佢哋嘅新主人，媒人呢個重任就交畀我啦！」