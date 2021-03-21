本日日本：花$14萬將1:1綾波麗帶番屋企

身為《新世紀福音戰士》粉絲，有否想過可擁有等身大兼可動的綾波麗Figure？現在夢想可以成真啦！專門製作等身大Figure的日本Figure老字號生產商PAPER MOON R日前公布了最新商品——綾波 1/1等身大可動Figure，造型以原作為基礎，高158cm，正面看五官似無表情，但能根據不同角度感到「開心」、「悲傷」等變化。而頭髮為了更加逼真，特別選用柔順的藍灰色假髮。Figure本身使用了纖維強化塑膠製作，輕身而且耐衝擊，各零件更採中空設計，相比一般3D等身大模型更加輕巧，重量只有約10公斤。關節部分使用PAPER MOON R開發的關節部件，基本動作如站立、走路及坐下等姿勢全部做得到。附有專用的展示台、後備關節部件以及安裝與可動範圍的說明書，PAPER MOON R亦會提供完善的售後維修服務，有任何污漬、受損都能拿回去維修，甚至能恢復至出廠狀態（維修費用另計）。這個等身大模型現已開放訂購，商品採訂購生產制，訂購後約2至3個月發貨，售1,980,000日圓（約HK$140,580）。