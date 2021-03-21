要私人空間！洪永城想撇甩女友：建議各自去旅行

藝人洪永城（Tony）為活動擔任星級旅遊達人，講到受疫情影響整年未能旅行，他卻笑話有例外：「發夢有去！以前一放假就會同朋友傾去邊度旅行，依家就係傾有咩韓劇，成個人都宅咗！但依家係習慣咗呢個生活方式，出街有種懶惰，希望遲啲打完疫苗就飛得。」

問到開關後首個旅遊目的地？他表示要睇工作安排，首選拍旅遊節目：「公司有成1,000萬條橋，例如疫情之下、疫情後嘅新狀態，或者係啲愛情故事。（想同女友拍？）呢個層面太廣泛，因為牽涉唔同嘅公司，但有機會都想嘅。」並說早於2年前同女友去緬甸有拍旅遊片，惟想發布時當地發生政變，最後惟有私藏。他又自爆之後想賣甩女友、一支公去旅行：「疫情期間大家緊密相處，都想要番啲自己空間，幾日後再見個熱情會重燃，小別勝新婚！（結咗婚點算？）都建議各自去旅行，係唔知返到嚟使唔使跪玻璃啫！」

講到日前野生捕獲周潤發兼黃日華，他仍難掩興奮話當日臨離開食店本來只想向2位巨星前輩打招呼，誰知就被發哥「點相」再坐低傾偈：「趕飛機都要坐低啦！（有約發哥行山？）佢哋跑山好勁！但都可以嘅，有介紹埋女友畀佢哋認識，發哥記性好好，記得喺上海見過面，而華哥就好友善，好識照顧人，呢方面我要學習吓！」至於問到會否將「神照」沖曬貼堂？他笑話：「我個樣好腼腆、又唔知望邊，等我跟住呢幾日化好個妝，4、5點企喺九龍城馬路中心再捕獲佢哋，再影張靚仔啲先！」