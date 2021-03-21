鬧市另類新食店　罐頭煮餸平台BBQ

香港雖然受到疫情肆虐，但獅子山精神仍在，各大小餐飲集團品牌對這個城市依然信心十足，不斷開設或引進新餐廳，而今次介紹兩間於鬧市開設嘅餐廳，走嘅更係另類路線，一間係以日本罐頭酒吧品牌，以罐頭入饌；而另一間則喺市中心開設燒烤餐廳，鬧市BBQ，真係不得了！

日本罐頭過江龍

早前登陸銅鑼灣嘅日本罐頭酒吧品牌mr.kanso，品牌喺日本開業近20年，今次首次於香港開設海外店，以逾40款日本罐頭製成料理，好似與京都有80年玉子燒老字號「吉田喜」合作研發嘅世界首個玉子燒罐頭，香港店就可以品嘗到「蟹籽玉子燒」，將日本雞蛋及柴魚昆布高湯煎製嘅罐頭玉子燒加入蟹籽，炮製出香甜綿密又爽脆嘅豐富口感。另一招牌菜係「西班牙海鮮飯」，大廚特別添加鮮蝦及帶子，令整體鮮味及口感得以提升。其他人氣美食還包括激辛咖喱、大阪燒、蘑菇漢堡及海鮮茶碗蒸等，搭配店內供應嘅特色雞尾酒、清酒、威士忌及手工啤酒等，別有一番風味。為了慶祝香港店開幕，品牌特別推出限量版日本直送罐頭禮盒，一Set有8款人氣產品，可以話係另類節日好禮。

市中心河景BBQ

至於另一間位於鬧市新店係位於沙田一個天台花園嘅Pop n' Grill，標榜係首個戶外港式燒烤樂園，置身其中，可以欣賞夜空與無敵城門河景。食物方面，有逾60款燒烤食材供應，包括由廚師自家秘方醃制嘅各式肉類，如川味雞扒、燒汁金沙骨、土匪雞翼、黑椒牛扒和韓式牛仔骨等，亦有鮮味十足嘅海鮮，如美國龍蝦尾、生蠔、帶子、新西蘭青口等；還有港式燒烤唔少得嘅肉丸和腸類，以及各式新鮮蔬菜等。如果巴絲打係食肉獸，可別錯過足2磅重嘅澳洲M5和牛戰斧扒、安格斯肉眼扒、原隻金牌乳豬等。三五知己嘅可以柯打「歡歡樂樂2人餐」或「豪情萬里2人餐」或「圍威喂4-6人燒烤套餐」，有多達12款或以上美食，如燒汁金沙骨、香茅豬排、川式雞扒、土匪雞翼、司華力腸、爆脆芝士腸、半殼帶子、越南虎蝦、土魷、番薯等；而所有燒烤套餐均已包爐具、炭、燒烤網及夾、蜜糖及調味醬料和餐具；想喺鬧市兩手揈揈燒嘢食話咁易。