將上司卡片貼自己名！林盛斌自爆曾獲邀做台長

藝人林盛斌（Bob）早前亮相一個年青人直播節目，大談倫理觀，他說與太太對教育子女想法一致，不太注重成績，反而更注重品德方面，希望將來成為一個有承諾、有夢想、有理想的人，他說大女有天跟他說：「爹哋我覺得Today is an amazing day。」對女兒充滿正能量感到很安慰。談到自己當年大學畢業後，投身sale月薪高達5萬元，原本高薪厚職，後來轉做電台DJ薪金急跌只有8千元，一直相信吸引力法則的他，說做Sale第一天，便將上司的卡片貼上自己的名字，然後將卡片貼在當眼位置，時刻提醒及鼓勵自己，他說：「我做DJ時都係咁，將Director卡片貼咗自己個名，全部同事都知，可以做證，朱明銳見到仲話：『咁快想坐我個位？』但佢唔會嬲我。」

他應承過父母，好快會由月薪8千，變成月薪8萬。結果當他賺到8萬月薪時，立即買了一對名錶送給父母：「記得我讀大學時係屋企環境最差嘅時候，知道佢哋將手錶當咗供我讀書，所以一有錢，就買番對錶畀佢哋，佢哋好開心。」Bob自爆曾獲邀做台長一事：「如果我唔離開電台嘅話，當時有個offer做台長，但我出面有其他生意，所以我婉拒咗。」