A貨橋本環奈　D奶勁誘人

喺日本AV界，唔少女優都好有明星相，甚至同知名女藝人撞樣，最出名嘅例子當然係有「AV版林志玲」之稱嘅波多野結衣；而今日介紹嘅AV小天后奏音花音，更加因為貌似當紅女演員橋本環奈而成名呢！

貌似紅星 身材更正

有留意近年日本AV界嘅當紅女優，你會發現佢哋嘅身材各走極端，一係上圍Big爆，一係波平如鏡，夾喺中間嗰批似乎唔易突圍。不過，好多AV迷嘅眼光都係雪亮，只要女優嘅質素高、表現好，總會有機會脫穎而出。好似今年20歲嘅奏音花音，面尖尖，眼大大，雙眼仲水汪汪，笑起上嚟更加係人見人愛，驟眼睇仲有啲日本藝能界當紅女星橋本環奈呢！身材方面，花音嘅體態好有線條美，胸前有一對大小適中嘅D Cup美乳，加上肉地鮮嫩，吸引力比起環奈有過之而無不及！

投演女友 入型入格

花音喺2019年投身AV界，由於佢同當紅女星橋本環奈好似樣，所以片廠起初要佢扮演A貨環奈博上位。不過，呢個方法有利有弊，因為扮演得多，觀眾好快會睇厭，而且形象一旦被定型，就唔易再突圍。好彩，阿妹好快就擺脫咗呢個A貨環奈嘅身份，而且可塑性甚高，要佢好似其他青春女優咁，行小惡魔風格，笑住咁榨乾男優，固然冇難度，但佢最擅長嘅係扮演溫柔又聽話嘅女朋友，唔止動作溫柔，表情好鬼甜，睇得出佢真係演得好投入，令人睇得好暢快，難怪出道日子尚淺，已經能夠躋身上年年尾舉辦嘅「FLASH 2020年現役最強性感女優BEST 100」，獲得讀者投票選為第21位，前途真係無可限量。

奏音花音

年齡：20歲

身高：5呎5吋

三圍：34-24-33