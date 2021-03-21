Long D苦相思　糖妹隨時閃嫁破「攝灶罅」宿命

歌手糖妹受疫情影響，演唱會形式及日期一改再改，連愛情路亦受阻！雖然與長居日本的「見習男友」長期苦相思，但沒打沉其閃婚興致，望早日破「攝灶罅」宿命，大力「掌摑」閨蜜笑她「嫁唔出」的烏鴉嘴，為自己爭口氣！

糖妹將偕高海寧、張振朗拍攝無綫新劇《童時愛上你》，事業再有新進展，問到與長駐日本營商的男友感情如何？她笑言暫未能相會，故難有大突破，不過仍睇好對方會是其終身伴侶：「依家佢係『見習對象』階段，我諗今年有疫苗，可以通到關，見到面相處吓會再好啲。其實阿媽比我更期待！」

她不想將感情事掛在口邊，以免花邊新聞模糊工作成果，但由於閨蜜王敏奕、陳嘉寶、賴慰玲等相繼出閣，外界難免關心她的幸福，她笑說：「我記得喺朋友Group，有人Send咗條『7個嫁剩2個』嘅標題嚟『潤』我囉！」氣上心頭的她不諱言隨時閃嫁：「我興起時會閃婚㗎！不過閃生BB就唔會，閃嫁唔使問阿媽，佢對我唔會有掣肘，只想有人照顧我。」

大讚穩重顧家

她更大方揭開男友的神秘面紗，指對方比她高、老實、穩重，絕非偶像靚仔型，雙方有不少共通點：「都係顧家、粗眉，同我一樣係工作狂！」但由於不諳日語，她未考慮移民當地，況且還有很多音樂理想未達成，如在麥花臣或伊館開演唱會。問到終極目標是否在紅館開處女騷？自言有「自知之明」的她，覺得工作上要理智：「我未Handle到，亦唔想加重公司負擔，我唔係死充爛充嘅人！」