菲國巨乳女神　熱爆網絡

唔知係咪現實世界太難搵食，近年愈嚟愈多靚女走入虛擬網絡，向網紅之路進發，當中有人玩試衫，有人猛做Gym，有人教煮嘢，而大部分成功例子都有兩個共通點，就係身材弗爆同衣着性感。好似來自菲律賓嘅Sunshine Alameda Guimary，就因為超索外形而熱爆網絡。

視頻逾77萬人訂閱

唔知係咪因為全年都咁高溫嘅關係，東南亞嘅女仔總係畀到人一種熱情如火嘅感覺，好似現年25歲、住喺菲律賓宿霧嘅索女Sunshine Alameda Guimary，更加被網民暱稱為「Sunshine」，熱力可想而知。呢位千島之國女神，身材火辣辣，巨乳、纖腰加美臀嘅組合，玲瓏浮凸，勁有女人味，難怪佢嘅IG有超過145萬名追蹤者。前年4月，佢仲喺YouTube開設頻道，經常以低胸、飛釘等火辣造型拍攝影片，雖然每個月只上載一條片咁大把，但訂閱人數已超過77萬，真係贏盡眼球呀！

紅魔狂迷係分手理由？

伴侶係忠實球迷，搞到另一半嬲嬲豬，時有聽聞，但因為咁而分手，似乎又誇張咗啲！住喺英國曼徹斯特市嘅Chloe，同男友拍拖多年，近排開始出現感情問題，事關男方係曼聯粉絲，每逢有球賽都會捧場，最慘係一旦佢嘅愛隊要出國打比賽，例必奉陪到底，搞到自己孤伶伶留喺英國。上個月，Chloe喺空虛寂寞冇人理嘅情況下，開始透過約會應用程式，跟年長又富有嘅男人約會，雖然佢話冇特定嘅約會對象，但對於可以認識新嘅男人，心情好興奮。

超獵奇石化系列

日本AV嘅題材五花八門，好似喺去年推出嘅「石化蛇男」系列，曾成為日本SNS熱話榜第2位，真係話題性十足。早前，呢個系列嘅最終章《石化家族》正式推出，導演Central山本（セントラル山本）特別搵嚟35歲F奶女優岩沢香代，同埋24歲嘅一条美緒（一条みお）一齊演出，原因係佢哋喺「石化」之後，仍然好有母女相喎。對於石化系列能夠爆紅，Central山本都覺得有啲意外，而靈感則來自「時間停止」系列，加上日本有唔少石化愛好者，所以觸發佢創作出呢個咁經典嘅獵奇系列。