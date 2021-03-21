《愛美麗狂想曲》陳豪李佳芯何廣沛爆趣3角戀

新劇《愛美麗狂想曲》乃都市輕喜劇，劇中女角為追求幸福愛情，努力爭取，遇到目標時大膽試愛，遇到挫折時亦懂得放手，而主角李佳芯、陳豪、蕭正楠及陳瀅等均有突破性演出，劇情有笑有淚，觀眾必定看得投入。

無綫劇集《愛美麗狂想曲》去年12月率先在myTV SUPER及TVB Anywhere Original上架，播映後反應甚佳，現定於3月22日起晚上8:30於翡翠台播出。劇集以都市愛情喜劇為主題，節奏明快，內容貼地，對白抵死。當中蕭正楠的乸型角色不論演繹及造型上都受到激讚，喜感十足，與陳瀅擦出另類火花。當然美女與波士組合李佳芯、陳豪亦令觀眾看得肉緊又爆笑。

劇中，李佳芯本是家庭主婦，後與出軌老公離婚，錯付多年青春，為了生活重投職場，遇上霸道的公關公司老闆陳豪，2人產生感情，而公司裏的花樣男女同事亦各自尋愛與被愛，過程中經歷暗戀、明戀、姊弟戀及不倫戀等情場跌宕。監製羅永賢受訪時表示，佳芯與陳豪這一對默契十足，而她與何廣沛的「姊弟戀」比預期效果更佳，是有趣的三角戀。

合作多次，佳芯指陳豪每次正式拍攝時都會給她驚喜。當中一場她到陳豪家中發酒癲的場口，是她從影以來裸露最多的一次，全露背沒打底上陣，搞笑得來極具誘惑，她坦言對這場戲印象很深刻：「成套劇最性感唔係我，不過露背嚟講真係第一次，拍時都要黐晒膠紙，又唔可以做任何打底，嗰下舔脷都好好笑。」而飾演有米小鮮肉的何廣沛說：「個劇本我好鍾意，角色係我拍劇以來最浪漫嘅一個，有種細個睇台劇元素喺入面，滿足細個時嘅幻想。」

蕭正楠「未定性」 靠陳瀅保護

此外，監製大讚蕭正楠把乸型暖男角色拿捏得很好，出來很討好，陳瀅的角色更是度身訂造。蕭正楠笑說：「今次角色比較突破，劇入面我都唔清楚係鍾意男定女，陳瀅角色好Man，好多時係佢保護我，呢種愛情喜劇喺TVB幾少有，發生好多笑話，仲有一場我同阿廉真錫，都幾為藝術犧性！」

劉溫馨減磅做「超模」

劇中不少女角都有「養眼」鏡頭，為了配合角色，飾演陳豪舊愛的劉溫馨演出相當亮眼，監製羅永賢大讚她甚有潛質。劉溫馨飾演Super Model，不時作性感打扮，與陳豪亦有不少親密戲份，更自動送上門壁咚送吻，她坦言：「角色都幾刁蠻、任性，為配合造型，拍前我專登減磅，嗰陣得49kg，係最瘦嘅時候。」另外，鍾晴為了一場人體素描戲，亦半裸遮胸上陣。

蝦頭食色性也 爆笑床戰曹永廉

曹永廉與楊詩敏（蝦頭）於劇中名副其實的「臭味相投」，一對玩家撻着、分手又復合，情路迂迴。阿廉扮演的角色「閱女無數」，蝦頭則經常玩弄男伴於鼓掌之中。其中一場戲講述後者「禁慾」多時，2人借醉撩起慾火，演出踩界，拍攝時被蝦頭伸手入浴衣狂摷的阿廉說：「同佢合作可以去到好盡，大家專業都知點做，唔擔心畀佢話揩油﹗」

之後2人情海翻波被朱智賢「介入」，阿廉笑說：「我同朱朱由鬥氣到拍拖，後嚟因為蝦頭發生咗啲事，我好緊張，朱朱就主動叫我返去照顧佢。（咁現實生活中佢哋邊個啱你啲？）冬天蝦頭多肉暖啲，朱朱四季都差唔多。」而講到戲中與朱朱有幾場拳擊戲，他打趣說：「都辛苦㗎！有時都好難避免『食晒』，佢就成日同我講唔好意思。」