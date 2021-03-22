【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月初十己巳木滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：開業、交易、安床

忌：動土、出行、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、6、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

人緣極佳，可於日常交際中認識投契的異性。

金牛

理財投資觸角敏銳，可暗地裏放長線釣大魚。

雙子

適宜開發財源，多動腦筋，可獲得不俗報酬。

巨蟹

得到愛神眷顧，可與另一半共享甜蜜的一天。

獅子

財氣欠佳，鬥志薄弱，易因口不擇言而破財。

處女

心態上有點散漫，但做事卸責易惹同事反感。

天秤

話到口中留半句，免得搬起石頭砸自己的腳。

天蠍

事業上敢於創新，可以獲得意想不到的效果。

人馬

進行投資前要好好規劃，今天不宜有大動作。

山羊

情緒易激動，若固執己見，易跟身邊人鬧不和。

水瓶

身心狀態差，工作易犯錯，提防誤墮投資陷阱。

雙魚

行事有點粗疏，小心處理文書，防出錯或受騙。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 財運強

（跌）馬 多阻滯

鼠

工作繁忙，忌急就章，否則有可能因大意犯錯。

牛

愛情運下跌，保持平心靜氣，避免跟伴侶爭執。

虎

財運亨通，貴人運強，或會獲得長輩餽贈禮物。

兔

有自信是好，但處事切忌一意孤行或忽略細節。

龍

出外靠朋友，當你獲別人幫助後要懂得回報啊！

蛇

為工作辛勤付出總算有收穫，證明有麝自然香。

馬

諸事不順，思緒有點混亂，提防被小人放暗箭。

羊

鴻運當頭，工作順利，生活稱心，付出有回報。

猴

頭腦靈活，能順利完成工作任務，表現受讚賞。

雞

很想在職場上有所作為，但表現有點力不從心。

狗

精神奕奕，行動力強，只要夠積極，成功在望！

豬

是日沖煞，整體運勢一般，幸好感情運不錯。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

改壞名等於被人咒

蒼天無過，只有人錯。坊間流行好多俗語，內藏一定含義。「唔怕生壞命，最怕改壞名。」這句話從小聽到大，到自己研究五行與人生關係，開始明白到姓名的重要。有人說，當10個人講大話，大話會變成真話，因為得到眾人的加持同肯定，同樣道理，如果你的名叫「李好靚」，真的會愈叫愈靚，相反，叫「李好醜」的話，真的會愈叫愈醜，因為你的名字讓別人在無可奈何地詛咒你。

姓名學有助運作用，但有些人只計算筆劃吉凶，卻沒有把個人五行所需喜忌也計算在內。上次提到每個人要改善運氣，先要找出自己欠缺甚麼五行，即行內所說「捉用神」，其重要性等同醫生判斷病人患了甚麼症。無論公司及個人，起一個好名字都很重要，古時有些大家族，除了跟族譜來改名，一旦發現名字的五行及筆劃不吉，都會找師傅改多個吉祥的名字，跟住找個吉日公布，說自己多個別名（又稱藝名或書名），而身份證明文件不用改。其實人家叫你的名字時，等於加持或詛咒你，據我所知，內地某些名氣大師改個名要數萬酬金呢！

這幾次同大家分享五行喜忌舆我們的種種關係，還未講到它如何應用在風水布局上。天生萬物，生剋有序，陰陽寒暑，循環不息，天道運行，無法改變。