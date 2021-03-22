公園拋胸跑步引人望！陳婉衡獨自重臨拍拖勝地

回復單身的陳婉衡（Alycia）早已走出情傷，近日雖被媽媽及閨蜜等「催拍拖」，不過她卻是一副「你急我唔急」的模樣，日前她收工後獨個兒現身尖沙咀做運動兼買餸，享受「完全自主」的生活。

Alycia去年自爆與健身學生墮愛河，未幾因性格不合而和平分手。據悉身邊朋友覺得前度「大男人」，對女友相當管束，故安慰她分開亦未嘗不是好事。重新出發的她暫時寄情事業，近期忙於娛樂台的主播工作，日前下午她被發現到了九龍公園做運動，既跑步又拉筋，間中停步賞花，神態悠閒。Alycia雖穿上外套，但仍相當「胸狠」，加上其貼身Leggings盡顯「優質股」，引來旁人行注目禮。

約個多小時後她收拾行裝離場，到附近一間超市買餸，相信是為自己準備晚餐。原來當天到訪的超市，是她以往的「拍拖勝地」，曾被拍得與舊愛現身掃貨，如今重臨舊地，Alycia終於不用「徵詢意見」，揀啱便放進購物車，未幾已滿載而歸。

事後記者與她取得聯絡，她以短訊表示：「向前望啦，同佢（舊愛）真係冇聯絡嘞，依家我淨係緊張之前農曆新年食肥咗，仲未『找晒數』，要努力減磅就真。」