東方日報C1：「倩女」換臉求生！鄭爽被彭小苒頂上

內地女星鄭爽因代孕及棄養風波而被全面封殺，形象插入谷底，難再翻身，有傳她主演的劇集《倩女幽魂》會以AI換臉技術，改由內地「古裝劇女神」彭小苒演出！成為繼范冰冰後，同樣因是非纏身而遭「改頭換面」的女星！

鄭爽今年1月被爆早年跟男友張恒在美國秘婚及離婚，又被指找代母生下一子一女兼想棄養，連串風波一發不可收拾！撞正內地嚴打「劣迹藝人」，在廣電總局的「封殺令」下，其星途恐怕難再翻身！繼早前劇集《我的時代，你的時代》中出現鄭爽舊劇《微微一笑很傾城》的畫面亦慘被blur走，連她亮相綜藝節目都被打格，最新消息有指她未播出的主演劇集將被AI換臉（人工智能換臉），但求劇集有得出街！

鄭爽目前有3套劇集未播出，包括《翡翠戀人》、《絕密者》及新版《倩女幽魂》（又名《只問今生戀滄溟》），保守估計，3部劇投資金額共超過7億人民幣（約8.4億港元）。昨日有內地媒體人稱，《倩》劇將會以「AI換臉」技術，由劇界新進小花彭小苒「露面」頂替鄭爽的演出！鄭爽在劇中飾演女主角聶小倩，劇集前年開拍，原計劃明年開播，原本她大可憑此經典角色令事業再上一層樓，可惜爆出醜聞，事業被迫煞停。

劇集投資方誓索賠

自鄭爽鬧出風波，《倩》劇一度處於無法播出的狀態，劇集由她與男星侯明昊合演，加上經典改編，令觀眾期待，有指鄭爽拍此劇時劇酬達1.6億人民幣（約1.9億港元），如今劇組需額外花費進行AI技術，有指投資商已向鄭爽進行法律追究。至於獲睇中頂上的彭小苒顏值甚高，被讚外形非常適合拍古裝片，但「換臉」消息傳出後，她的大批粉絲表示不滿，因AI換臉技術無法彰顯演員演技，更會令演員面部表情僵硬，擔心偶像會因此影響聲譽。

范冰冰曾被電影「換臉」

事實上，內地已非首次用AI技術幫演員換臉，其中范冰冰前年因捲入逃稅風波，其演出全真人CG電影《冷血狂宴》（前名：《爵迹2》）亦被「換臉」，更有指她當時被限制出境，故一度傳出由替身拍攝荷里活電影《355》，後以AI換臉讓冰冰「演出」。

另外，鄭爽與張恒的好友秦朝踢爆她或需要就產品代言及影視作品作巨額賠償，但昨日她仍在個人社交平台利用其娛樂小號發文：「已經感受到了春天的氣息，一切充滿希望，食欲也更好了。」引起網友熱議，更有網友嘲諷留言：「春暖花開，不去看看你兒子女兒嗎？」

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