90s無綫神劇金句大全　要分手梗係搵霍景良

穿越劇始祖《尋秦記》絕對係細個不可不看嘅劇集，入面有唔少金句成為網絡Cap圖，古天樂飾演嘅項少龍，經常喺古代爆出現代用語，好似「你咁鍾意放蛇，唔好去做差婆！」、「你可唔可以唔好擺晒Pose用背脊對住我講嘢」，都咪話唔好笑。電影版《尋秦記》雖然映期未公布，但齋睇預告片，好多網民都話回憶都返晒嚟，仲Loop番90年代無綫經典電視劇對白，話當中好多對白夠晒警世，而且到今日都啱用！

《西遊記》

《西遊記》由張衞健飾演孫悟空，除咗佢生鬼演繹方法，仲有自創嘅對白成為金句，「我係⋯⋯如來佛祖玉皇大帝觀音菩薩指定取西經特派使者花果山水濂洞美猴王齊天大聖孫悟空」細細個覺得背得晒，一口氣講完兼且一字不漏就好威水喇！另外「型到跌渣！」、「噼啪你個隆的咚！」成為好多中小學生嘅口頭禪。

《封神榜》

《封神榜》出名嘅唔係佢劇中金句，而係佢首「最洗腦主題曲」，佢片尾嗰句歌詞「孝義永在心～～」然後播出入面飾演「三眼仔」錢嘉樂嘅畫面，就知道劇集要開始，好坐定定，就算已經相隔多年，一眾網民都冇忘記過呢套劇，呢個畫面仲流行於討論區同社交網，真係一張Cap圖就可以交代晒心聲！

《大時代》

《大時代》係經典中嘅經典，每個角色不分大細，佢哋嘅對白一樣令人深刻，唔只每逢大跌市必定見到《大》嘅Cap圖出現，幾乎所有對白，都係萬能KEY。「丁蟹」鄭少秋推4個仔去跳樓時：「唔好衰畀人睇，18年後又一條好漢！」、「係技術性調整，唔使驚！」「方進生」劉松仁喊住話：「畀次機會老細！」呢幕求唔好畀炒魷夠晒催淚，同埋江毅嘅：「咁多人死，唔見你死！」等等，全部都係而家流行嘅CAP圖。仲有由羅樂林飾演嘅葉天臨終時，向劉青雲飾演嘅方展博講出遺言「貪心輸錢贏」，意指玩股票嘅人愈貪最後只會輸得愈甘，炒股嘅網民經常Cap番呢段經典對白，叫人及早斬纜！夠晒警世！

《創世紀》

唔使講，一定係陳錦鴻飾演嘅許文彪呢句對白：「呢個世界公平咩？」完完全全道出做人嘅心聲，幫你解決晒任何問題，例如阿媽嫌家用少，可以同佢咁講，表達自己人工低，冇計！而老戲骨郭鋒演繹霍景良嗰句：「呢個時代咩嘢都係easy come！easy go！」，網民話呢句永遠都啱用，尤其係想同女友或男友分手時，拋呢句出嚟，已經夠晒中point，夠晒型！而主角羅嘉良飾演嘅葉榮添，佢嘅對白都一樣嗒落有味：「呢個社會笑貧不笑娼，你走快一步，冇人會介意，但係如果你走慢一步，你就會永遠被人睇唔起。」、「有人嘅地方就有變數，有變數就仲有機會」、「有邊個講過做人容易？人生就係掙扎生存！」嗱！煲劇真係學到好多嘢！

《難兄難弟》

模仿一代影星呂奇嘅羅嘉良，喺劇中飾演「李奇」，鬧人時就會爆呂奇嘅金句：「你呢個卑鄙無恥下流賤格社會嘅人渣敗類拆白黨死飛仔」可以鬧到人體無完膚，但係一句粗口都冇爆過，網民話堪稱鬧人嘅最高境界！不過，如果鬧人，都要用咁多個字先至鬧完一個人，相信未講完，自己度氣都蝕咗啦！

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