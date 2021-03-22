自助導賞古蹟遊　　探索保良局鬧市中的古典建築

【特約報道】近來香港各區的古典建築引起大家熱心關注，讓公眾重新認識這些歷史建築的不朽優美。可惜因應社交距離及限聚令，在沒有簡介或導賞的情況下，很多時只能「打個卡」就離開，難免有「如入寶山空手回」之憾。

保良局歷史博物館在疫境中推出了「保良築蹟」自助導賞遊，只要手機，無需下載App 即可隨自己的步調與興趣探索，甚至是虛擬參觀保良局總部中座大樓。

坐落銅鑼灣，古色古香的保良局總部中座大樓，於1932年落成，近百年歷史獲評定為二級歷史建築，箇中更大有故事歡迎公眾探索。小編早前特地去參觀，發現大樓甚具欣賞價值！中座大樓由啟用至今，一直為留局兒童的住宿地方，亦是總局建築群中最具歷史的部分。它的建築風格以新古典主義為主，在強調簡潔而莊嚴的設計之中，亦糅合了當年盛行的裝飾主義的藝術風格，好像是束棒及水磨石等。最驚喜的是在西式的外表下，內部卻是截然不同的中式建築特色，走廊處處可見石刻對聯和碑文；再走幾步則見到關帝廳，內有關帝神座及天花金漆對聯橫匾，氣勢磅礴。

幸好現在有自助導賞遊，只要掃一下小冊子地圖內的 QR Code，就知道中座大樓內有乾坤，亮點處處！小編還找到清朝最後一屆科舉榜眼朱汝珍太史、進士岑光樾太史、以及有香港招牌王之稱的區建公揮毫的對聯碑文呢！除了中座大樓外，自助導賞遊的範圍還包括歷史博物館、關帝廳及位於庭園的景賢亭等。一邊探索、一邊打卡拍照，悠閒的消磨了一個下午，是一個不錯的周末活動。

小編最喜歡自助導賞遊有粵英普三種語音導賞，一邊遊覽一邊聆聽，好像有個虛擬導賞員伴隨一樣！網站裏面還有很多珍貴的舊照，站在同一個空間與眼前所見比較，感受着香港與保良局服務的變遷，真是別有一番感受呢。

保良局歷史博物館表示，疫情下公眾都留港消閒，四周尋找香港有趣景點參觀，於是便設計一個以中座大樓建築及古蹟為本的參觀路線，四大主題包含建築、歷史、藝術及文化傳統等元素，希望公眾在參觀時可了解更多保良局的歷史及別樹一幟的文化。自助形式則是希望彌補現時在社交距離的限制下，未能提供的團體導賞服務。因疫情反覆，市民未必能親身到現場參觀，所以保良局亦已把自助導賞的內容一併上載到博物館網頁，市民留家抗疫亦可虛擬參觀。

地址：銅鑼灣禮頓道66號

查詢：2277 8484/ plkas@poleungkuk.org.hk

博物館開放時間為周一至周六 09:30-17:30，星期日及公眾假期休館

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