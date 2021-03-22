【經典女神】鍾嘉欣長不大的女神

曾幾何時宅男們日思夜想的「嘉欣BB」，轉眼已成兩位小朋友的溫柔母親，女神鍾嘉欣2004年贏得《國際華裔小姐競選》冠軍入行，花花世界令人糊塗，但這長不大的嘉欣BB卻初心未改，溫柔對待沿路的星光燦爛。

由《皆大歡喜》中的柔情白領「洪白嵐」，到《溏心風暴》中受盡情傷的「常在心」，以至《家好月圓》倔強過人的「于素心」，眼神清澈靈氣，時而惹人憐憫，時而令人動心。愛挑戰的嘉欣亦每每有新嘗試，勇闖樂壇包攬女新人寶座，惜伊人淡出幕前，宅男傾慕之心只能長留心中。

現年36歲的鍾嘉欣不再是昔日溫室小花，蛻變成剛強有愛的媽媽，2016年在無預警下宣布下嫁中加混血兒脊醫Jeremy，婚後長居加拿大，即使鮮有現身幕前，但仍然是網友心中的無瑕女神，難得一見的圈中玉女。

為母則強，嘉欣自成為媽媽後，愈發愛挑戰自我，跳呼拉圈、跳彈床、街頭Busking等都不再是難事，往日乖巧文靜的她，已變得幹練有主見，一切都因愛而變強大，每天都是一個新的Better me！

------------------------------------------

弱水三千，靚女如雲。繽FUN專題「經典女神」，女神純美芳華，瑰姿艷逸，彼時此刻，一一再現，溫故「姿」新，彌足珍貴。美麗，不厭百回看。