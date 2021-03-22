銀河中階新機　影出爆趣人像

Samsung日前於線上舉行「Galaxy Awesome Unpacked」發布會，一口氣發表了A52、A52 5G及A72 3部新機，當中A52 5G先行到港，並於3月24日開售，一於趁賣街前評測一番。

Galaxy A52 5G採用簡約設計，微弧機側配噴砂塗層機背，雖然沒有近年流行的鏡面機身高貴，但不易沾上指模及灰塵，使用上更易打理，而且它共有紫、藍、黑、白多色選擇，感覺更有活力，啱晒一眾年輕人。正面是6.5吋Super AMOLED Infinity-O屏幕，亮度達800nits、更新率達120Hz，兩項規格在中階機均屬「標青」，而且獲得Eye Care認證，內置Eye Comfort Shield功能又懂得自動調整色溫，長睇雙眼無咁疲勞。

Galaxy A52 5G配備4鏡相機，分別是6,400萬像素 F1.8大光圈主鏡頭、500萬像素景深鏡頭、1,200萬像素123°超廣角鏡及500萬像素微距鏡頭，前置鏡頭亦可拍攝3,200萬的自拍照片。在鬧市拍攝，主鏡頭拍出來的相片色彩自然、成像銳利，以中階機來說絕對收貨，超廣角鏡頭亦拍出極強臨場感，只不過桶狀變形頗嚴重，有辣有唔辣！拍攝功能它有OIS光學防手震、AI場景優化器、4K攝錄截圖及4K錄影，最好玩是Fun Mode內的AR濾鏡，即時為對象加入爆趣貼圖，變Hip Hop Look得，變籃球人亦得，放上網保證得咗！

此機行Snapdragon 750G處理器，配有8GB RAM及256GB ROM，《AnTuTu》測試約25萬分，坦白講性能只算一般，這從影相後要儲存一段時間反映得到，惟其他應用尚算流暢，足夠日常使用。它有4,500mAh電池，支援25W快速充電，只需30分鐘即充到50%電量。其他賣點還包括有IP67抗水防塵、5G雙卡雙待、可裝1TB的microSD記憶卡等。整體而言，此機只有性能一環較弱，其他方面皆媲美旗艦手機，預算有限又追逐大牌子可把它放入考慮之列。