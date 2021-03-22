靈感煮意︰【別浪費新年柑（四）】仿忌廉芝士杯配糖漬甜柑

最近天氣很濕，但我反而天天很口渴，於是便想到不如用柑做一款解渴但又低卡的甜品「仿芝士杯配糖漬甜柑」。最底一層有柑味的仿忌廉芝士，中間一層有甜柑啫喱，面層有糖漬生果，整杯的味道都是酸酸甜甜的，很解渴！經常有讀者告訴我︰「兒女不肯吃沒加味的乳酪」，於是惟有買加了糖和仿生果調味香料的，看了這一集《靈感煮意》之後，今晚做來給他們試試啦！

第一層

全脂希臘乳酪 200克（隔乳清後得170克）

蜜糖 30克

即磨柑皮 1~2茶匙

第二層

鮮榨去渣柑汁 100克

魚膠粉 1/2茶匙

白沙糖 1/2~1茶匙（視乎柑的甜度，節目用1茶匙）

第三層

柑肉 1個

白沙糖 1/2~1茶匙（視乎柑的甜度，節目用1茶匙）

鮮榨去渣柑汁 35克

士多啤梨 2粒

另需適量無鹽切碎杏仁。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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