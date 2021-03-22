靈感煮意︰【別浪費新年柑（四）】仿忌廉芝士杯配糖漬甜柑

2021年03月22日 16:00
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    最近天氣很濕，但我反而天天很口渴，於是便想到不如用柑做一款解渴但又低卡的甜品「仿芝士杯配糖漬甜柑」。最底一層有柑味的仿忌廉芝士，中間一層有甜柑啫喱，面層有糖漬生果，整杯的味道都是酸酸甜甜的，很解渴！經常有讀者告訴我︰「兒女不肯吃沒加味的乳酪」，於是惟有買加了糖和仿生果調味香料的，看了這一集《靈感煮意》之後，今晚做來給他們試試啦！
    第一層
    全脂希臘乳酪　200克（隔乳清後得170克）
    蜜糖　30克
    即磨柑皮　1~2茶匙
    第二層
    鮮榨去渣柑汁　100克
    魚膠粉　1/2茶匙
    白沙糖　1/2~1茶匙（視乎柑的甜度，節目用1茶匙）
    第三層
    柑肉　1個
    白沙糖　1/2~1茶匙（視乎柑的甜度，節目用1茶匙）
    鮮榨去渣柑汁　35克
    士多啤梨　2粒
    另需適量無鹽切碎杏仁。
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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