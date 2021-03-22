GOT7唔續約JYP事務所　JB公開離巢原因：想從最低做起

韓國男團GOT7今年1月迎來出道7周年，7名成員決定不續約JYP事務所，各自簽新公司作個人發展，但強調組合不會解散，香港成員Jackson與韓國隊友榮宰與Rain所屬的Sublime事務所簽約，Jr.與宰謙則分別過檔BH事務所及AOMG事務所，至於隊長JB則還是自由身。

JB在離開JYP事務所後將藝名改為「JAY B」，他最近為時裝雜誌拍攝在水中的寫真，展現自由奔放的魅力，而他受訪時談到決定離開JYP事務所的原因：「我們都傾向一起走出來，以我們的方式走下去，最近推出的單曲《Encore》就是由我來帶頭找新的唱片公司來發行的，我們通過這首單曲告訴大家我們並沒有解散，在離開JYP時，鄭旭社長對我說『你的隊長角色就是從現在開始』，我現在真正地感受到了。」

他指在JYP事務所活動時，好像所有好處都是理所當然，而他希望可以參與工作的整個過程，感受製作歌曲和整張專輯有多艱難：「我想變得謙虛，從最低層開始做起，當然這需要有很大勇氣，我的位置就在這裏，但單憑我的知識，是不可能超越某個位置，在從公司走出來之後，我很擔心會有很大差別，但假如我一直都在公司裏，就會差得愈來愈遠。」

至於泰籍成員Bam Bam早前就與女歌手宣美所屬的ABYSS事務所簽約，他最近接受雜誌訪問時表示早於1年前就與隊友談論今後的去向，而他與JYP事務所創辦人朴震榮感情依然很好，對方更指GOT7依然是JYP的家人，希望將來有機會合作，而早前朴震榮在社交網取關Bam Bam，因而傳出2人鬧不和，Bam Bam便笑指朴震榮本人並不知情：「他好像不太懂社交網，他知道我因為傷心而刪除合照而大笑，希望大家也不要誤會，我還可以隨時到JYP的有機餐廳食飯，因為我有終身飯券。」