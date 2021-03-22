本日日本：美景當前！飽覽富士山3大Glamping設施

要感受日本國內最高峰富士山的美態，不外乎兩個方式，體能好的朋友可以登山作近距離接觸，或者透過遠觀細味其雄偉氣勢。如果你偏好後者的話，於富士山周邊最近有不少豪華露營（Glamping）設施登場，其中剛於3月22日開幕、位於靜岡縣富士宮市的 Mt. FUJI SATOYAMA VACATION，特色是一日限定一組（4至8人）客人入住，讓你不被其他露營客打擾下，享受私隱度滿分的富士山體驗。

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住得舒適 活動豐富

位於富士山西邊一片田園景色之中的Mt. FUJI SATOYAMA VACATION，距離富士宮市著名瀑布白糸の滝約5分鐘車程。賣點除了讓你可全天候賞富士山美景外，設施夠豪華高級亦深得住客歡心，採用超廣闊的鐘型帳篷，內裏找來世界各地的手工藝品作裝飾。其他配套方面，附設兩個浴室和廁所、自助食堂、日本庭園及可遙望富士山的露台，保證住得舒適。營地另一目標是希望推廣生態旅遊，為住客提供多元化的活動，包括騎E-bike、富士山山麓遊覽、參觀酒窖、螢火蟲觀察、觀賞星空等。此外更有公平貿易咖啡試飲、以太陽能電池模板為E-bike充電等，到處找到可持續發展旅遊的元素。住宿收費4人¥110,000起（約HK$7,810），每加一人¥27,500（約HK$1,953）。

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群山包圍 最大營地

一般營地以望到富士山為賣點，想更加接近富士山的話，設於山梨縣南都留郡的Mt. FUJI CAMP RESORT是理想選擇。位處海拔1,100米高的富士山一合目，即山腳位置，被阿爾卑斯山及富士山的絕景包圍，令人讚嘆大自然的神奇。佔地逾13萬平方米，是富士山山腳最大的營地，分別設有豪華露營區、露營區及稍後開設的露營車區。豪華露營區有三個小分區，兩個較大的有5,000平方米，較細的有700平方米，全部都設有帳篷、睡床、Wi-Fi、冷氣、喇叭等設備，浴室附設檜木風呂，在大自然下浸浴分外舒適。只要在預約時講明，亦可以為你準備桑拿及冷水風呂。你還可參與營地舉辦的各種活動，包括自製薄餅、越野車、獨木舟等，節目豐富。住宿費每位¥26,180起（約HK$1,859）。

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露營酒店 兩者兼享

位於神奈川縣逗子市的遊艇基地Riviera Zushi Marina，於上年3月開設了僅11間客房的豪華酒店MALIBU HOTEL，酒店內所有客房的面積均超過50平方米、並座擁富士山結合大海的優美景色。該酒店的餐廳MALIBU FARM較早前開設全新Glamping區域MALIBU HOTEL KAMAKURA TERRACE，即日起至3月31日更推出了與別不同的用餐體驗。簡單講，住客可在帳篷內享用限定料理及雞尾酒等，而現場更設有Wi-Fi，方便度假也不忘工作的大忙人，眺望着富士山、江之島、椰林樹影等美景下，工作效率應該大大提高。用膳完畢後則可以回到酒店客房內攤抖，一次過滿足兩個願望。客房房租每晚¥55,100起（約HK$3,912），Glamping每2小時¥3,000起（約HK$213）。