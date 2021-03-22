五月天台南開騷　瑪莎衣錦還鄉自彈自唱

台灣天團五月天在台南舉行演唱會，相隔16年再度來到此地開騷，他們重提當年冠佑和瑪莎的「甜蜜故事」，事緣有年五月天跑校園時入住台南的旅社，當時冠佑和瑪莎住同一間房，門一打開是愛心床，地氈是粉紅色，浴室是透明玻璃貼滿粉紅愛心貼紙，充滿粉紅泡泡的房間，令他們哭笑不得，瑪莎笑說：「那個晚上很難入眠。」阿信即抵死開玩笑說：「五月天今天整個換酒店，讓你們回去再睡一次。」

而身為台南人的瑪莎今次回鄉開騷，一開場就說：「回到台南有特別的熟悉感，很開心這次2個禮拜在這裏跟大家見面。」故首場嘉賓不二人選就是他，在團員起哄下，他自彈自唱《忘詞》，更抽水近日台灣鮭魚熱潮，稱自己為「鮭魚返鄉」的特別嘉賓，全場爆笑。

第2場嘉賓同樣精彩，邀得「金曲歌王」周華健，他對於五月天來說恩重情深，阿信說：「當時很多師兄師姐幫五月天，其中一位，大型簽唱會他來為我們站台，記者會也是他特別從台北飛到北京，永遠感激的周華健大哥。」第2次擔任演唱會嘉賓的周華健，特別選唱五月天的《我不願讓你一個人》，他說：「謝謝五月天邀請，這是我人生第1次看到那麼多口罩，我很久沒來到南台灣，希望你們每個禮拜都辦，來感受南台灣歌迷的熱情。」將在5月在高雄巨蛋開唱的他，藉機反邀五月天擔任嘉賓，他們又合唱節奏快的《刀劍如夢》，歌迷要求encore，他笑言：「不好意思我去吃消夜了，我等着去吃魚羹。」