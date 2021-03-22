復活節好節目 尋蛋打卡仲有早鳥優惠
2021年03月22日 19:00
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仲有個零禮拜就到復活節，大小朋友又有個悠長假期，大家諗掂有乜搞作點樣過呢？一於介紹兩個老少咸宜尋蛋好玩活動，讓家中小老闆盡情放電之餘，一家大細都可以享受趣味滿Fun嘅家庭樂。
大草地親子樂
位於屯門嘅香港黃金海岸今個復活節帶來「黃金海岸『掃碼』親子尋蛋樂2021」大型活動，於4月1日至6日期間，以「掃碼」形式舉行，參加家庭只需透過智能手機，喺黃金海岸酒店、商場、大草地嘅唔同地方，尋找印有二維碼嘅復活蛋並掃描，便可獲取積分，分數愈高、禮品愈豐富，更有機會贏取酒店免費住宿、家庭攝影禮券、餐飲禮券等，總值超過HK$88萬。此外，大家仲可以參與夾蛋、扭蛋及攤位遊戲，贏取額外獎品。而商場亦設有有獎攤位遊戲，讓大小朋友一展身手添！於即日起至3月26日更有早鳥優惠，於https://bit.ly/HKGCEEH2021 以優惠價錢購票。而香港黃金海岸酒店亦推出「繽紛復活節玩樂假期」一晚或兩晚住宿計劃，套票包豪華海景客房住宿一晚、「黃金海岸『掃碼』親子尋蛋樂2021」門券、戶外遊戲、「畫畫種種」復活蛋設計坊等；想一家大細享受一個開心又放心嘅復活節假期話咁易。
市集變身樂園
昂坪360將於4月2日至11日期間舉辦「尋蛋滋味360之尋蛋任務」，昂坪市集搖身一變成為尋蛋樂園，小朋友只要成功搵到5隻隱藏於不同角落嘅復活蛋圖案兼完成指定任務，即可參加尋蛋任務大抽獎，獎品非常豐富，包括酒店住宿連昂坪纜車門票、任天堂Switch遊戲機等。另外，由即日至3月31日，喺官網或指定伙伴網站預購4月2日至11日期間嘅「復活節限定折扣優惠」小童門票（於官網或指定伙伴網站預訂4月2日至11日指定纜車門票，更可以1折購買小童標準或水晶車廂來回纜車門票），即可於到訪日到昂坪市集憑票換取尋蛋工具套裝，包括6隻復活蛋、尋蛋地圖、可愛兔仔耳頭箍、顏色水筆、貼紙連同復活籃，之後參加「尋蛋任務」主題活動玩餐飽。此外，會場更將傳統蛋製食品融入至不同打卡位之中，好似「蛋撻鞦韆」、蛋卷搖搖板、復活彩蛋打卡牆等，既可以拍照打卡兼放電。