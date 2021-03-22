復活節好節目　尋蛋打卡仲有早鳥優惠

仲有個零禮拜就到復活節，大小朋友又有個悠長假期，大家諗掂有乜搞作點樣過呢？一於介紹兩個老少咸宜尋蛋好玩活動，讓家中小老闆盡情放電之餘，一家大細都可以享受趣味滿Fun嘅家庭樂。

大草地親子樂

市集變身樂園

昂坪360將於4月2日至11日期間舉辦「尋蛋滋味360之尋蛋任務」，昂坪市集搖身一變成為尋蛋樂園，小朋友只要成功搵到5隻隱藏於不同角落嘅復活蛋圖案兼完成指定任務，即可參加尋蛋任務大抽獎，獎品非常豐富，包括酒店住宿連昂坪纜車門票、任天堂Switch遊戲機等。另外，由即日至3月31日，喺官網或指定伙伴網站預購4月2日至11日期間嘅「復活節限定折扣優惠」小童門票（於官網或指定伙伴網站預訂4月2日至11日指定纜車門票，更可以1折購買小童標準或水晶車廂來回纜車門票），即可於到訪日到昂坪市集憑票換取尋蛋工具套裝，包括6隻復活蛋、尋蛋地圖、可愛兔仔耳頭箍、顏色水筆、貼紙連同復活籃，之後參加「尋蛋任務」主題活動玩餐飽。此外，會場更將傳統蛋製食品融入至不同打卡位之中，好似「蛋撻鞦韆」、蛋卷搖搖板、復活彩蛋打卡牆等，既可以拍照打卡兼放電。