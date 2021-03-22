周家蔚身形圓潤佗第3胎？爆洪天明唔畀再生

藝人周家蔚、 阮兆祥及張學潤下午現身觀塘，出席網上帶貨活動。家蔚及祥仔異口同聲表示因疫情變網購達人，前者更打趣：「1日花2、3個鐘睇貨，屋企門鐘成日響叫收貨。（每月用幾錢？）都近5位數㗎。（用私己錢？）我有個戶口，用晒咪叫老公入錢囉，依家多咗自己煮飯，另一方面慳咗嘞。（有不愉快經驗？）都係買衫多，寄返嚟有出入，影埋相畀佢睇都話係咁嘞。」

祥仔則表示剛搬新居，差不多全屋用品都網購，坦言曾試過「唔啱呎吋」，又透露今日所穿新衣都是「戰利品」之一。當問到曾志偉有否邀請他回巢無綫，他猶豫一會才答：「會嘅，我諗住星期三記者會先講，開心嘅。」

另外，談到老公洪天明返港，大仔哭崩一幕感動不少網民，家蔚表示：「我其實我喺鏡頭外都喊咗出嚟，阿仔就足足喊咗15分鐘，仲要自己摑自己，驗證吓有冇發夢。（天明係咪唔敢再走？）其實完成手頭嘅港產片拍攝，佢仲要到內地一轉，不過唔會再逗留咁耐嘞。」有記者打趣指家蔚圓潤了，是否有喜？阮兆祥喺旁邊聽到，都問係咪天明返嚟播種？

她答：「係肥咗，但唔係有咗，天明話如果我再生，佢有壓力，因為我對佢唔係人咁品，但對兩個仔就係小白兔。」