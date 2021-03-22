Subaru新Outback開放預售

搭載EyeSight 4.0智能輔助駕駛系統及Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統的Subaru全新豪華旗艦跨界SUV─ Outback，現已接受預訂。（互聯網）

Subaru推出全新豪華旗艦跨界SUV─Outback，暫時1輛新Outback已於九龍灣陳列室展示，並正式開始接受預訂。

新Outback有2大焦點：一是搭載最新EyeSight 4.0智能輔助駕駛系統，新增Lane Centering Function線道維持置中功能，而且既有6大駕駛輔助功能亦全面升級，使全速域的Adaptive Cruise Control及Pre-collision Braking擁有更細膩安全的駕駛反應。二是搭載Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統，匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示3大功能，避免分心行為，提早預防潛在的危險發生。

另一方面，車身體積再放大，提供更大更豪華的車廂空間，配備免觸控電動尾門感應開關、支援Apple CarPlay™ 與Android Auto™兩大系統的11.6吋中央觸控屏幕、Nappa頂級真皮座椅、Harman Kardon鑽石級音響等。