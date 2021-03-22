蕭正楠變「男煮內」　笑黃翠如冇咗佢唔得

蕭正楠（Edwin）為myTV SUPER節目《Testing Menu》擔任主持，跟10位米芝蓮星級廚師下廚，笑言最大得益者莫過於老婆黃翠如。拍攝此節目可謂大開眼界，他說：「冇諗過一啖餸要咁多工序，唔止飽肚，仲係藝術。」Edwin還要與星級廚師聯手創作一道菜式放在星級餐廳，他說：「好特別，節目唔係要介紹米芝蓮菜式，係想用簡單食材，考師傅同我嘅創意，整一道菜式喺米芝蓮餐廳度賣，最鍾意係大良炒杏仁奶，將原本鹹變成甜，出嚟又好食。」

Edwin在節目學藝後謙稱不敢說廚藝大進，但有興趣閒時與老婆黃翠如一起報讀藍帶廚藝課程繼續學習，他說：「佢細妹都係藍帶廚師，佢都有問佢個細妹，可能有啲興趣啩，邊個考到都係好事。」

現時屋企的廚房由Edwin主理，負責吃的翠如最幸福，他說：「屋企都係我煮多，我鍾意煮冇所謂，反而佢更加需要你咪仲好，唔煮佢冇得食喎！」翠如廚藝普通，但Edwin認為已有進步，他說：「佢鍾意食河粉，教咗佢啲步驟，太複雜就唔好喇，學到就學，唔係就繼續我煮，佢做『白老鼠』，不過，佢把嘴都刁咗。」