新垣優香　波動甜姐兒

人生總會有起起跌跌，但係就千祈唔好出現大上大落，因為不論係突然發達或破產，相信都唔係人人都可以承受得住。不過，欣賞日本寫真界美人兒發揮活力，引起胸前對爆乳大幅波動，咁就多多都唔怕，新垣優香就好樂意為大家提供呢種視覺刺激喇！

嫩白彈彈波

如果大家唔了解日本寫真界嘅女優邊個夠索，可以從佢哋個名入手，以小弟嘅愚見，個名叫做得優香通常都好索，好似經典級嘅優香，同埋早兩年紅極一時嘅小倉優香咁，兩個都又靚女又好波。提到小倉優香，佢之前已經封胸唔拍寫真，集中火力進軍演藝界發展，好彩除咗佢之外，新垣優香一樣好有吸引力！

今年28歲嘅佢仲好似十八廿二嘅妹妹仔一樣咁甜美可愛，大家不妨去搜尋一下佢嘅視頻，更可以聽到佢把聲真係嗲到暈。至於身材方面，雖然冇小倉優香咁高挑，但係同樣肌膚嫩白而且凹凸有致，胸前對G奶脹卜卜又彈手，加上佢勤力做運動，令健美感大大增強，尤其係條水蛇腰愈來愈幼添！

活力十足

佢喺2015年尾以寫真女優身份登場，唔單止推出首隻寫真DVD，仲參加選美活動「FLASH寫真偶像爭奪戰」奪得亞軍。不過，阿妹唔鍾意受束縛，所以冇同藝能事務所簽合約，到家陣都係以自由身形式演出。而佢一直以成為世界級寫真女優為目標，同時亦希望成為寫真界嘅新垣結衣，所以佢努力做運動令身材更弗，同時學好英文，準備有朝一日可以登上國際舞台。

除咗拍寫真，佢仲活躍於攝影會活動，就算因為自由身嘅關係而少與雜誌合作，一樣相當有「錢」途。另外，佢近期仲做埋網紅，經常上載着住性感泳衣勁舞嘅片段畀大家睇，睇住佢活力十足咁舞動火辣胴體，對G奶係咁動彈，成個人都精神晒呀！

新垣優香近期正忙於為自己第9隻寫真DVD四出宣傳，大家想知道佢最近又去到邊度搞宣傳活動，可以多啲留意佢嘅社交網。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎1吋

三圍：36G-24-34