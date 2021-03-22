有人話高質美腿唔單止要夠修長，配合埋滑溜膚質就最完美喇！不過齋講就天下無敵，如果想知道乜嘢叫做超完美美腿，睇吓呢3套作品中嘅脫星，就會一清二楚，仲會愈睇愈興奮添呀！

勾引攝影師

美腿要靚成點，先至可以成為藝術品級數呢？想知嘅話，就要睇呢套由21 Sextury推出嘅《Foot Art #24》。呢個系列一直以藝術級美腿作為賣點，以及各種腳技洩慾演出為主題，今次搵嚟Tiffany Tatum、Eveline Dellai、Lulu Love等美腿脫星演出，而且個個都睇頭十足，其中以Tiffany Tatum嘅人氣最高。故事講述飾演腿模嘅佢，最享受就係喺工作時勾引攝影師，仲會施展渾身解數，誓要將對方征服！

陣容鼎盛

睇美腿兼睇靚女，數量梗係愈多愈好，呢套《Footsie Babes #25》就搵嚟Cherry Kiss、Angelika Grays、Kate Rich等多位人氣美腿脫星演出，單係呢個陣容就已經夠晒興奮，當中尤以Cherry Kiss雙腿最為吸引，配合埋35吋美股，床上演出極具官能享受。另外，全片有大量施展腳技嘅場面，喺一對美腿玩弄下，即使經驗豐富嘅男優都差啲走火，真係少啲定力頂唔順呀！

重拾慾望

好耐都冇睇過以中年男士為主角嘅四仔喇，講緊就係呢套由Private炮製嘅《Private Beauty》，由Alexis Crystal、Cindy Shine、Lovita Fate等歐洲脫星演出，故事性真係一流，講述中年男主角George陷入婚姻冷淡期，面對老婆出走，佢經常留連酒吧，有晚遇到美艷女郎Cindy Shine，對方嘅魅力同熱情，令佢重拾久違嘅戀愛感覺，更體驗到以前從未試過嘅性愛玩意。

碟評

話明係以美腿為主題，今次3套作品都雲集眾多美腿脫星演出，而講到最靚嘅美腿，《Foot Art #24》及《Footsie Babes #25》絕對唔會令大家失望，前者嘅脫星最具魅力，後者則以人數取勝。如果想睇劇情嘅話，梗係《Private Beauty》嘅劇味最濃，加上連場激烈性愛場面，絕對係官能享受嘅最佳選擇。