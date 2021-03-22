任《聲夢傳奇》導師　李克勤「湊仔女」做雙面人

投放3,000萬元訓練費的無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，一度傳出「煞停」，隨着三大唱片跟無綫「破冰」，以及加入有豐富綜藝演出經驗的王祖藍的意見後，重新包裝的15集真人騷《聲夢》進行得如火如荼！節目除了有森美擔任主持外，又有猶如「奶爸」的星級導師李克勤，他今晚終於「踩場」與學員見面溝通，一班學員都對他的出現「心心眼」，甚至能將其名曲琅琅上口。

克勤入行超過30年，不止在香港樂壇佔一席位，連年前到內地演唱兼主持內地歌唱節目《我是歌手》，亦平地一聲雷，與周深的合演被喻為「神仙合唱」。如今他以星級導師身份帶領學員初踏台板，所傳授的經驗足令這班初生之犢有袋錢落袋！

近年少有在香港螢幕露面的克勤，令觀眾最深刻的歌唱節目主持，要數05年與梁榮忠為無綫主持天才表演式節目《殘酷一叮》，當年部分參賽者如莫凱謙和喬寶寶等，亦因而聲名大噪而入行。

《聲夢》中，除了克勤帶領學員外，還有三大唱片、共6間唱片公司派出歌手代表，穿插15集真人騷演出。據知演出歌手位位分量十足，在樂壇獨當一面，其中兩位神級歌手更影響了兩個年代。他們將在節目尾段登場為學員打氣，希望生力軍可為樂壇注入新力量。

克勤回應東網稱：「好高興呀！當然想做個好嘅節目，觀眾又鍾意睇，如果收視好就更開心！（星級導師有咩準備？）我會形容自己係佢哋個『奶爸』，就好似天使與魔鬼嘅混合體，會幫學員搵個啱嘅方法解決問題，又會幫佢哋搵適合導師，等佢哋發揮得更好，有好嘅表現，我哋之間就好似朋友咁！（點解又係魔鬼？）因為有啲環節我會考驗佢哋，所以並非百分百Nice Guy！」

至於另一重點音樂節目《勁歌金曲》，一直備受關注的主持人選，已定為音樂人郭偉亮及歌手糖妹。