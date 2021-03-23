【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十一庚午土平日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、作灶、會友

忌：詞訟、結網、修篷

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、5、7、8

幸運顔色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

心態懶散，要時刻提點自己「勤有功，戲無益」。

金牛

負面情緒影響，易因別人一句話要氣上心頭。

雙子

情緒低落，處事要平心靜氣，切勿亂放狠話。

巨蟹

心神不定，工作遇到小挫折，考驗應變能力。

獅子

愛情運最強，可在朋友介紹下結識心儀對象。

處女

多展露笑容，換套光鮮服飾，異性將主動親近。

天秤

出門前注意自己的儀表，可給貴人留個好形象。

天蠍

工作順利，財運也不錯，適宜制訂投資大計。

人馬

人際關係出現了麻煩，要慎言，勿信口開河。

山羊

易對公司的安排不滿，但提出意見要有技巧。

水瓶

跟同事好好互動，能有序地完成工作任務。

雙魚

易因私事而分心，導致工作進度遜於預期。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）鼠 阻滯多

鼠

是日沖煞，工作多阻滯，更有可能丢失財物。

牛

易惹是非口角，宜保持低調，少說話多做事。

虎

靈感不絕，可憑創意獲得認同，很有成功感。

兔

運勢下跌，事業發展不易取得突破，耐性漸失。

龍

或會遇到突發事，只要夠冷靜就能轉危為安。

蛇

以平常心看待生活，處事要有條理，勿着急！

馬

財運欠佳，易陷入人事糾紛，令工作進度受阻。

羊

精力充沛，得獎機會高人一線，提防有人眼紅。

猴

桃花運大好，單身者易獲得夢寐以求的愛情。

雞

心態積極，對工作有熱誠，可與同事合作無間。

狗

獲貴人支持，別再把時間心力花在無謂事情了。

豬

吸金力強，抓緊工作機遇，努力付出將有回報。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

生命線短就是短命嗎？

手掌上的生命線與我們的健康有莫大關係，它反映先天的體質，胎兒在母體吸收的營養足夠，握拳自然有力，生命線自然會深長。所以初生BB雙拳握得緊實，相對是會比較健康。相反，胎兒在母體內吸收營養不足，甚至曾經出現缺氧現象，握拳便會冇力，生命線自然會淺弱，即是先天體質相對較差。

生命線的起端，一般在大拇指虎口的位置及食指中間，此為之標準，如生得太高，即太近食指，有理想抱負，但有時過分理性，欠缺人情味。在病理上容易有腸胃不適，如肚痛、肚屙等情況。

生命線起端近拇指的虎口位置，為之偏低，自制力較弱，生性好動怕悶，脾氣倔強，好勝心強，而且不太喜歡讀書。在病理上容易有精神不足、疲倦等問題。

生命線的長短，不一定代表長壽或短命，但可以肯定的，生命線深長的人，先天體質及抵抗力比較強。

手掌上的掌紋，任何一條也會變化的，縱使先天體質優良，但生活不檢點，飲食沒有節制，甚至沾上不良習慣，生命線也會隨之而變淺變短。相反，如果生命線先天短弱冇力，只要後天多做運動，注意飲食，作息定時，也可以扭轉劣勢，變得強壯健康。