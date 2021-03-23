張達倫啜爆索爆人妻　陳自瑤嘴仔紅晒

藝人陳自瑤與張達倫於新劇中以「咀」談情，戲中二人有多場激咀戲份，YoYo憑着對達倫陌生的感覺演得更投入，更被達倫錫到嘴都紅晒，每個鏡頭拍完都要補妝。

陳自瑤（YoYo）這個索爆人妻狀態愈來愈好，不時於社交平台拍片晒靚相，重拾朝氣，發放正能量，獲不少網民力撐。而現時播映的無綫劇集《大步走》中，她與張達倫飾演一對，二人相遇後擦出愛火，及後飾演攝影師的達倫失明，更幸得這位伊人陪他渡過難關。

二人入行多年首度合作，劇中有多場親熱激咀戲，YoYo受訪時坦言之前與達倫不認識，都是因拍這套劇而熟落，她謂：「今次同佢好多感情戲，初頭都擔心會唔會感覺唔舒服呢？但最後我就係利用咗呢種『陌生』感覺嚟演，出嚟效果好特別。」達倫被問到戲中是否以「聲」與YoYo談情，他笑言：「我哋何止用聲去談情，直頭以咀去談情，有一場戲仲要係激咀，個角色係要留鬚，拍完場激咀戲後，佢個嘴畀我搞到紅晒，而每拍完一個shot，佢都要補妝，真係辛苦晒佢。」

YoYo指劇中同達倫由偶遇、相識然後相愛，二人戲內、戲外都是由頭開始，她謂：「因為我最初同佢唔熟，拍時佢每一個表情、每一句對白，對我嚟講都好似佢真人一樣，令我好容易投入角色。當然都要達倫本人人品好又專業，佢好顧及對手感受。」

對於演失明角色，達倫事前都做了不少準備工夫，他坦言：「盲嘅戲份有3分之1，都唔算太困難，拍之前我都試過喺屋企遮住自己對眼體驗吓，得閒就訓練，攞個感覺，原來自己集中力都幾好，我都有研究失明嘅人攞住支拐杖係點用，坐櫈之前又會有咩動作，入戲之後，就算人哋喺我面前點掃我都無反應。」