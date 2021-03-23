捱過重重難關　廖啟智暖男丈夫兼好爸爸

沉默寡言，斯文有禮的廖啟智，是圈中的絕世暖男丈夫及好爸爸。和太太陳敏兒，於1979年讀無綫第8期藝員訓練班時認識，為青梅竹馬的同學，陳敏兒未幾受力捧，在《獵鷹》、《太平天國》、《當代男兒》、《男兒本色》及《天降財神》等劇集中全是擔任女一，和不少小生包括梁朝偉、黎明及萬梓良等合作，更被譽為「最有氣質」的無綫花旦。事業一帆風順，雖然和廖啟智事業上有距離，但無阻感情發展，兩人拍拖8年並於1987年結婚，並育有3名兒子，而她在長子文哲出生後已逐漸淡出幕前。

天意弄人，2003年發現當時只有3歲的幼子文諾患有血癌，廖啟智離開無綫，和太太全程投入照顧幼子的起居飲食，惟抗癌3年，文諾於2006年病逝。文諾離世至今已15年，但仍永存在廖啟智和陳敏兒心中，自言到現在，每天都會跟幼子傾偈的廖啟智曾說：「個仔死咗，當然好傷痛，但我唔恐懼。我依然覺得係一家五口，我有三個仔，其中一個返咗天家。」、「曾經反覆去諗，係咪我做錯咗啲咩嘢，令到諾諾有呢個病，我甚至懷疑係咪買咗隻防漏漆去髹天台，釋放咗啲有毒物質...」、「我每晚都習慣同三個仔冚被，有次去到諾諾張床，冇得冚，我接受唔到。」

然而，文諾的逝世，也曾令廖啟智及陳敏兒的關係緊張，承受巨大壓力及悲痛的陳敏兒不但有抑鬱症及出現輕生念頭外，更曾怪責丈夫念子心切太軟弱，幸好雙方經過反思及參加夫妻營等輔導，關係雨過天青，並於2007年為紀念結婚20周年時，更穿上婚紗禮服於教堂行禮，寓意風雨過後，執子之手重新上路。愛家的他說：「以家庭為本心時，自然會捱過好多嘢，希望在明天。」

夫婦同心，就連在管教兒子方面，同樣有不打不鬧的共識。2013年長子文哲網晒易服照及自稱廢青而引起熱話，廖啟智澄清文哲是喜歡女性，並自責之前因全情投入照顧抱恙的幼子，而忽略了文哲。他曾說：「我最怕做嗰啲講唔停嘅爸爸，唔想個仔學嘅嘢，自己就唔好去做。相反，想佢做嘅嘢，唔可以夾硬一手一腳去教佢，係要啟發佢去觀察同辨別。我唔會永遠喺佢身邊，所以我對佢最實際嘅保護，係教識佢去保護自己。」