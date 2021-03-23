好友齊撐廖啟智　鮑起靜：我哋拍咗片同佢打氣

藝人鮑起靜曾與廖啟智一起跟周潤發跑步，對於「跑友」不幸患胃癌，她說：「佢都冇跑好耐啦，有幾個月，記得上一次係舊年年尾佢哋同周潤發去跑過，我就冇去。（知唔知佢有病？）其實都唔係個個知，之前我哋成班都拍咗條片同佢打氣，雖然佢冇覆，但敏兒就話多謝大家，唉！佢本身又唔煙唔酒，希望佢快啲冇事啦！敏兒都要好好保重。」

歌手賈思樂跟廖啟智與陳敏兒都是多年老友，他在電話中驚訝地說：「我完全唔知廖啟智有病，你咁講我好Surprise。」他坦言很久沒有跟兩人見面：「我見敏兒多啲，廖啟智因為成日拍戲，所以少見，平時見到敏兒，通常大家都會同佢講問候吓你老公，舊年我同敏兒有見過，佢冇任何異樣，聽你講完，希望佢冇事，我會打電話畀佢關心吓，睇吓佢咩情況。」而曾與廖啟智合作無綫劇集《律政強人》的李佳芯，對於前輩患病表示不知情，並向他送祝福：「希望佢安心養番好個身體，期待再同佢合作！」

智叔所屬的經理人公司表示，感謝各界對智叔的關心及愛護：「近期智叔身體不適，已婉拒相關演藝工作。他現正接受專業治療和有家人悉心的照顧，請大家放心。」並指智叔一向處事低調，懇請大家讓他有空間去靜心調理身體。