「台灣第一女優」勁賺92萬新台幣　點解1毫子都收唔到？

台灣近年暗暗興起AV行業，早前就有男優被發現原來係出過碟嘅靚聲男歌手陳凡騏，估唔到依家仲有正妹網紅吳夢夢入行，變身「台灣第一女優」，雖然佢有一眾粉絲願意課金「睇片」，不過其實背後佢勁辛酸，拍過嘅AV上架有錢收都袋唔到，呢單嘢仲見埋台灣報紙！

吳夢夢喺上星期四（18日）忽然於社交網自爆，指自己為在付費平台拍片，影片上架10個月多啲，就賺咗成92萬新台幣（約25萬港幣），令網友嘩然原來女優咁好搵，不過吳夢夢就續言根本冇拎到啲錢，全因平台拖欠酬金，直到佢依家離開平台都仲未畀錢。

有指吳夢夢為拍AV都出心出力，佢自己諗拍攝企劃，又搵埋人搞攝影、剪接、化妝、頭髮等，拍一條片淨係成本就要5到8萬新台幣（約1.3萬至2.1萬港幣），仲未包埋片酬！事件傳開之後，台灣媒體紛紛報道，令唔少「粉絲」都嗌心痛，仲問佢畀錢睇片同增加點擊率會唔會幫到佢手增加收入添。

事後吳夢夢就解釋指自己依家靠其他付費平台嘅收入、分潤、片酬等，都仲夠錢可以構思之後想拍嘅場景，今年更有多餘錢去整靚Body，用最好一面拍片「回饋」支持者，都咪話唔有心呀。

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