與張恒撫養權案美國開庭！鄭爽自爆曾患抑鬱想自殺

內地女星鄭爽「代孕棄養」風波令她身敗名裂，而她與張恒的撫養權案於美國時間昨日（22日）在美國丹佛開審，鄭爽和張恒今次都有出庭。現場所見，鄭爽頭髮有點淩亂，神情略帶憔悴。審訊過程中，鄭爽承認與張恒有2個孩子，兒子Lucas於2019年12月19日出生，女兒Luna於2020年1月4日出生。

鄭爽透露因為自己年輕時節食，健康不允許生育，所以和張恒一起決定代孕，並聯繫相關機構。她稱自己和張恒於2019年9月27日終止關係，但關於小孩，並沒有具體計劃，只是討論過：「會讓他們回到中國，由我們一起撫養，張恒也同意這樣的決定。」

而與張恒簽署關於孩子（一起撫養）的法律協議，鄭爽說：「這意味着我將成為孩子母親，張恒成為孩子父親！」她坦言對這份協議有顧慮：「之前有考慮過成為孩子單獨的父母，而不是一起分享。但並沒有這樣做，後來想重新申請想成為他們單獨的父母，因為不能確定和張恒感情。」

被問有沒有想過人工流產？鄭爽表示有想過：「因為當時我很害怕，我進行了流產、送養領養、停止代孕的諮詢。」問為甚麼害怕？她表示因為不能確定定給孩子一個很好的家庭，在2019年9月27日發現一些讓她傷心事情後，就開始諮詢這些事宜：「看了張恒手機，發現裏面很多內容我很傷心，他和其他女性關係是怎樣，擔心我和孩子是否是他娛樂一部分。因為很傷心很無助，所以在情緒平定下來之後，沒有做出任何以上決定。」

鄭爽稱代孕機構會在半個月至一個月時間發電郵告訴她她代母的情況，與代母和代孕機構主要是張恒溝通，因為他英語比較好。鄭爽表示今次去美國就是為了爭取小孩的權利。

而鄭爽承認自己曾有抑鬱症（MDD），還曾想過自殺，2018年6至8月拍戲期間，不吃不喝不工作，鄭爽父母勸張恒回來。2019年，鄭爽在網上買了一瓶藥說吃20粒就可以死去，後來被張恒阻止，張恒指鄭爽以自己是影星為由，不同意看醫生，並表示有很多顧慮把孩子給鄭爽。據了解，鄭爽張恒撫養權案下次開庭為美國當地時間4月6日上午9時。