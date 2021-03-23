尹蓁晞自稱退賽　《口罩小姐》播出被Foul真相

ViuTV嘅另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》正式開鑼，首集一開波先見4位評判周街搵靚女，然後就返錄影廠作首輪「海選」面試，喺40位「佳麗」之中精心挑選20位入圍，每個女仔都使出渾身解數，務求拎到入場券，若被Foul的話就要即時除罩揭廬山真面目。

40位參賽者嚟自各行各業，當中以自由工作者、Model、演員、空姐居多，另有報稱係三項鐵人運動員、藝術導師、中醫師等。其中有2名參賽者8號、52號都係口罩開窿表演吹牧童笛，自稱為中醫師嘅33號就以拔火罐做表演項目，要評判赤裸上身幫手完成，演出另類但都難逃被Foul命運。

74號自稱學生嘅參賽者就表演彈琴，雖然話有演奏級，但全程彈到斷斷續續、又頭耷耷，被Foul揭罩一刻成班評判勁懊惱叮走個靚女，之後仲為見多面而衝出錄影廠。70號參賽者就上報係演員，大露小蠻腰表演跳舞，但動作較為生硬，不過無阻評判舉牌擸人。而同樣報稱係演員嘅86號就掀起一場小風波，2位評判同時嗌要人，其中1個評判更真金白銀拎1000蚊出嚟利誘另1位評判放人，不過最終事敗。

至於40號參賽者喺賽前被網民一致認出係尹蓁晞（Yumi)，早前聲稱已退選，但查實就係被Foul！當佢一進場評判即眼利認出，又話睇過佢本寫真，之後再有評判問佢有關ViuTV嘅事，例如有睇咩劇？最代表到ViuTV嘅藝人？Yumi當堂口啞啞，即被狠批唔專業，報名參加電視台節目事前都唔做功課了解，最後當然出唔到線，勁無奈咁除罩走人。