首播收視稱冠　《朝鮮驅魔師》出現中式食品被批歪曲歷史

韓星甘宇成、張東允及朴成勳主演的SBS新劇《朝鮮驅魔師》，講述利用人類的欲望來吞噬朝鮮的「惡靈」和為了百姓而與之對抗的「人類」之間浴血奮戰的故事，不過劇集於昨晚開播便因為歪曲歷史而引起大批觀眾不滿。

首集劇情講述朝鮮因為有惡靈出沒而陷入一片混亂，甘宇成飾演的朝鮮太宗成功打敗被惡靈控制的喪屍，但他之後就開始出現幻覺，看到父親太祖李成桂而殘酷地傷害百姓，而喪屍亦再次出沒，張東允扮演的忠寧大君請驅魔神父約翰來朝鮮，並派人招待約翰和他的翻譯員，但在酒桌上卻出現月餅及皮蛋等中國食品，而非朝鮮傳統食品，加上劇集將太宗描述為傷害無辜百姓的暴君，不少觀眾都鬧爆劇集歪曲歷史，紛紛在官方網站的觀眾留言版投訴，更有人在青瓦台的國民請願版抗議，要求停播劇集。《朝》的編劇朴繼玉已非第一次因歪曲歷史而惹爭議，他於年初執筆的古裝劇《哲仁王后》就曾因為歪曲歷史及醜化歷史人物而捱轟。

不過爭議未有影響劇集收視，首播上下部分平均收視分別錄得6.5%及9.9%，最高更升至10.7%，稱冠同時段劇集，金所炫與羅仁宇合演的《月升之江》則以7.3%及8.7%收視排第二。

而製作組今日就爭議作出回應，指張東允飾演的忠寧大君為了請神父到朝鮮而遠赴中國，而他們在到達朝鮮之前休息的地方是有很多中國人的地區，所以準備了月餅及皮蛋等令人聯想起中國的食品，並沒有歪曲歷史的意圖，但對在敏感的時期出現令人誤會的場面表示抱歉，承諾今後在製作劇集時會加倍注意。