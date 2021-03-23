5個簡易動作　玉手回春冇難度！

不少女生都很在意臉部和頸部的保養，因為這兩個部位一有紋路就顯老，但其實還有一個部位也會洩露你的年齡秘密，而且經常被人忽略，那就是我們的一雙手！尤其是上班族每天都要在乾燥的辦公室工作，頻繁使用電腦滑鼠，如再加上折手指及咬手指等壞習慣，就好易出現乾燥龜裂、粗糙、肉刺及粗關節等問題。想擁有纖細又年輕白嫩的玉手，就快快學習以下的簡易美手操。

改掉壞習慣

要留意有些生活習慣會損害纖纖玉手，例如過度頻繁洗手及使用酒精搓手液、洗碗不戴手套、經常接觸清潔劑、碰水，都會令雙手變乾及粗糙。另外，經常使用電腦及折手指或咬手指都會令關節粗大和雙手變醜。所以要養出美美玉手，首要就是從改掉壞習慣開始。

5個簡單美手操

另外，女士們也可透過練習以下美手操，讓玉手變得更美。

動作1：用拇指及食指順時針按壓虎口，記得左右手各按5次，力道可以略為大一點，直至感到輕微痛感。

動作2：用拇指按壓手指根部的凹陷處，每隻手指都要按壓5次。做此動作時不妨配合大量乳液，一邊按摩一邊讓乳液滲透肌膚，發揮滋潤作用。

動作3：用食指及中指夾住手指，由內向外拉伸，每隻手指重複5次，力度不用太大！這個動作可以有效的按摩關節，如果搭配美白乳液一同進行，更有效改善手部膚色暗沉。

動作4：將雙手手指相握，夾住後往兩側拉，重複5次即可！

動作5：塗上美白乳液後，輕輕揉捏手指關節處，記得上下兩處關節都不要放過，每隻手指都要揉捏5次。

配合多方面保養

除了做美手操外，日常多於指緣肌膚周圍如硬皮及厚繭的地方塗抹指緣軟化霜、多用磨砂膏為雙手去角質，甚至配合潤手霜及熱毛巾做手膜，都有助加強修護，讓雙手回春。