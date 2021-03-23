經典港姐重聚！楊寶玲作客余少寶德州大宅被讚Keep得勁靚

1993年港姐季軍余少寶現居美國德州，早前因暴風雪席捲當地，嚴重得一度斷水斷電，並因停電致室內零暖氣，她要在家中穿滑雪裝束禦寒。「雪」過天青，有朋自遠方來，同樣長居美國的1987年港姐冠軍楊寶玲，原來日前到訪余少寶的家，當然少不了自拍留念，兩位港姐明顯駐顏有術，美艷依然。

余少寶接受東網訪問，指楊寶玲是和丈夫一起到德州出席慈善活動，順道來她家作客聯誼，她更大讚對方保養得宜：「佢keep得好好呀！好開心見到佢，有句成語係他鄉遇故知，難得喺咁遠嘅地方嚟give me a hug（擁抱我），真係好開心！佢長住拉斯維加斯，但佢曬極都唔黑，仲係白白淨！」問到余少寶的近況，她說暴風雪已過，現在一切回復正常：「德州依家中午都好熱，早晚比較涼，所以好正！」

現年53歲的楊寶玲不單是港姐冠軍，當年出戰世界小姐競選時更獲「亞洲皇后」殊榮，早年她帶着跟前夫所生的兒子Nathan改嫁，和英國籍初戀情人Gavin結婚，而Gavin本身也有兩名女兒。嫁給了愛情的楊寶玲，婚姻生活美滿，更不時網晒和丈夫的恩愛合照，早前她上載和兒子及丈夫等在家中溫馨共聚吃團年飯的合照，相中更可見其豪宅採用意式設計，飯廳偌大，白色的牆身掛了多張婚照。