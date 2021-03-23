MANA　可移動的海上豪華別墅

現今有不少知名遊艇製造商均來自荷蘭，諸如Heesen、Feadship、DAMEN等等，而今次介紹的「MANA」則是另一間老字號船廠Mulder的最新遊艇，不但外觀有型、設備先進，內部裝修更與豪宅無異，難怪包船一星期也要13.5萬歐元起，接近125萬港元！

設計獨特 富藝術性

「MANA」屬於Mulder旗艦系列ThirtySix的第3艘遊艇，顧名思義，整個系列的船身長度清一色為36米（約120呎），為超級遊艇級別。名字則源於太平洋島嶼文化，可解作魔力或神秘的力量，意味着這艘超級遊艇帶有獨特魅力，足以令人迷倒。

先從外觀說起，由英國公司Claydon Reeves負責設計，船體及上層結構均以全鋁製造，用色亦有別於傳統遊艇，上層是白色，主甲板是淺灰色，船底則以紅、白雙線作點綴，在碧波中航行，分外搶眼。室內設計則由荷蘭公司Hollander操刀，從遠東和波利尼西亞的度假勝地吸取靈感，用上大量胡桃木，家品色調則以鮮黃、彩藍為主，並加入富藝術風格的裝飾，成功營造出休閒舒適的氛圍。

性能卓越 耗油量低

船艙布局方面，可因應船主要求，設置4至5間客人套房，足以容納8至10名客人入住，並設有船員艙，可讓6名船員留宿。值得一提，作為一艘超級遊艇，「MANA」的基本設施齊備，例如頂層飛橋甲板設有露天Jacuzzi，連接着酒吧，可供多人享受水療和閒聊歡聚；其海灘俱樂部也比同類遊艇的面積廣闊，不但擁有充裕的日光浴區，還可容納長達6.25米的附屬艇。

至於性能方面，在Van Oossanen主理下，用上快速排水型船體（FDHF），確保遊艇能舒適航行並節省燃油；與此同時，它配備了兩台847 kW引擎，最高時速可達17節，若以11節的巡航速度前進，油耗更能低於每小時80升！

規格表

船長：36米

船寬：8米

吃水：2.05米

引擎：Twin Caterpillar C18 1,150HP

水箱容量：5,700升

油缸容量：28,700升

巡航速度：15節

最高航速：17節