《正義聯盟》導演新版大獲好評　華納堅拒再添食

由美國導演薩克薛達（Zack Snyder）重新炮製的DC超級英雄晒冷大作《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League），終於上周在華納兄弟旗下的HBO Max影視收費平台上線。新版獲得fans大讚，有fans即時乘勢再次發功發起網上運動，要求華納兄弟讓薩克完成《正》三部曲。

不過似乎電影公司冇意添食，華納傳媒的行政總裁Ann Sarnoff受訪時表明冇計再邀請他拍攝DC片，她表示電影公司對手頭上發展中的不同DC角色已感到非常興奮。雖然電影公司冇意再搵薩克拍DC片，但就宣布將推出《薩克薛達之正義聯盟》的黑白版《Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray》於網上發放。

另方面，漫威超英劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）上周五上線後大受歡迎，有170萬用戶觀看首集成為Disney+創辦以來最好收視劇集！