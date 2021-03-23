太太陳敏兒到醫院探望！爆醫生讚廖啟智係A+病人

現年66歲的廖啟智不幸患上胃癌，現在全面停工，自東網率先報道他的病情後，受到全城祝福，希望他早日康復。其太太陳敏兒今日到醫院私家病房探望智叔，談到老公病情，她說：「疫情下工作唔多，智叔一直都有跑步，佢體能同健康一直好好，直到上年12月中，佢開始覺得食嘢個胃脹住，所以就去檢查，之後就確診胃癌！」

陳敏兒表示感恩智叔遇上好醫生：「真係好感恩，我哋遇上一個好醫生，佢同智叔好夾，佢哋每日都喺病房互相打氣，醫生叫佢加油，仲好悉心照顧佢，又大讚佢係A+病人，醫生叫做乜，佢都全力配合。不過佢個胃唔舒服，所以食唔到嘢，不過醫生話唔食唔得，依家打緊仗要多營養，所以佢一日三餐都好努力完成飲食。」

她又指智叔做演員好專業，想不到做病人也一樣專業：「記得有一日食粥時，佢話食緊竹絲雞鮑魚粥，我奇怪醫院有啲咁好嘢食，原來佢只係幻想自己食緊好嘢，食白粥都想令自己開心，真係令人佩服。」

陳敏兒表示希望大家給多點空間給智叔休養，她說：「我想講佢呢2日狀態比較攰，好多人打電話訪問佢，令佢分咗心照顧朋友慰問；而智叔心底都同大家講：『多謝大家關心，但太多關心同問候對我同家屬嚟講可能係負擔，我已收到大家關心，如果大家錫智叔，就希望大家遙送祝福就得！』」她又說：「我同智叔都唔會接電話，醫生都唔贊成，會影響養病，希望大家合作，多謝各位手足，我要入去啦，佢掛住我，佢需要我支持，（用乜嘢治療方法？）醫生好多方法，（智叔樂觀？）佢好積極。」

陳敏兒約於下午2時半離開，問到智叔癌症屬第幾期？她不願多講，並說：「唔好問呢啲嘢，都交代晒。（智叔今日情況點？面色好？）都Ok，同尋日差唔多，不過佢有啲攰，都係嗰句，醫生話唔好再咁費神覆電話，畀佢多啲空間好唔好？唔好打電話畀佢啦，辛苦晒咁多位，（一陣會再返嚟探佢？）唔會，只可探1小時要走，私家醫院先至可以探，好感恩，不過都有醫院嘅限制，只可以探一次，輪流每日只限1人。（仔仔嚟探佢？）有時，但係返工都冇辦法，有限制，多謝關心。」