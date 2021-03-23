Easter Staycation　揀啱主題狂歡

4月初是復活節，有多日紅假，以前大家多選擇出外旅行，不過今年大家要諗諗本地的節目，想和小朋友好好玩樂，不妨考慮吓坊間酒店推出的主題住宿優惠。當中有為小朋友度身訂造各項活動，如尋蛋遊戲和各種工作坊等，讓他們盡情放電。另外，也有適合大人的各種主題住宿，愉快地吃喝玩樂，相信大人都會滿意。

多項選擇

想吸引小朋友就要有豐富的節目，對大人來講，美酒佳餚就是首選，灣仔香港萬麗海景酒店推出多款住宿套餐，任君選擇。4月2日至4月6日推出的繽紛復活節住宿套餐（2位成人及1位12歲以下小童），包括有復活蛋裝飾工作坊、復活節曲奇裝飾小工房、復活節布偶吊飾藝術坊及電玩樂園，玩到攰就可品嘗復活節主題自助晚餐，節目豐富。由現時至4月30日推出的週末美食馳騁住宿套餐，可讓小朋友感受兒童電動車體驗，另外還有HK$1,200的餐廳消費。至於甜蜜復活節住宿套餐同樣於4月2日至6日供應，當中包括指定餐廳的4道菜雙人晚餐連2杯精選餐酒，回房後繼續和對方分享精選美酒及士多啤梨朱古力，延續甜蜜的晚上。

虛擬獵蛋

復活節又豈能缺少尋蛋環節？香港愉景灣酒店於4月2日至4月6日推出3日2夜的復活節AR獵蛋住宿計劃（2位成人及1位11歲以下小童） ，入住山景客房，享用每天自助早餐、復活節自助晚餐各1次，客人可透過「AR獵蛋奇兵」手機遊戲在愉景灣虛擬獵蛋和參加多肉植物工作坊。至於由4月5日至7日推出的復活節‧藝術住宿計劃，內裏除有自助早餐、復活節自助午餐，客人可參加由著名水墨畫畫家陳紫君老師教授的水墨畫工作坊，學習繪畫應節小動物，夠晒藝術氣息。

邊玩邊學

家長經常以遊戲的方式教導小朋友，讓他們不知不覺間吸取知識。香港麗思卡爾頓酒店於4月2日至6日的復活節親子住宿之旅（2位成人及2位小童） ，客人可入住豪華客房，享用自助早餐、指定香檳1支及復活節主題小禮品，小朋友除可在遊戲室玩樂，也能以價惠價參加Techbob Academy STEM教育工作坊，工作坊結合機械與STEM的教育方法，讓小朋友邊玩邊學，極富趣味性。

親親大自然

現今的小朋友經常玩手機或遊戲機，缺乏戶外活動，難得有假期不妨親親大自然。鴨脷洲城木酒店於4月2日至4月4日推出《親子遠足生態活動 - 香港仔水塘深度自然遊》住宿體驗（2位成人及1位5至12歲小童），客人入住高級家庭客房，有專車接送前往香港仔郊野公園，由專業導賞員帶大家到香港仔水塘作4小時的深度自然遊，途中有專人講解，又會和大自然作交流，感受郊外之美。

兒童樂園

香港的房子空間有限，想為小朋友打造樂園可能有點難度。香港四季酒店推出的親子住宿假期（2位成人及2位12歲以下小童），將酒店房間打造成兒童樂園，房內設有兒童帳篷讓他們擁有自己小天地。酒店提供園林主題下午茶、於指定餐廳用餐或預訂客房餐飲服務享有８折。小朋友可參加各項活動如復活蛋彩繪、摺紙、尋找復活蛋及Bingo遊戲等，兒童客房內有燒烤玩具、星星射燈、彩色圖本連顏色筆，泡泡浴套裝更可以讓他們邊浸浴邊玩。黃昏時酒店會在客房樓層派出雪糕車，讓住客自行製作的雪糕新地回房享用，應最受兒童歡迎。