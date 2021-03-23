東沖有料到：泰國潑水節最新Update

較早前泰國政府曾宣布今年會如常舉辦潑水節，但無奈曼谷最近的確診個案破百，疫情如此反覆下，所以很多細節還未落實。據聞即使真的舉行潑水節，也僅限於在寺院進行的宗教儀式，並非於街上潑水玩水。

老實說，若然此時此刻在街上大玩潑水的話，難免存在一定的危險性。除了人群聚集外，潑水時口罩亦無可避免被弄濕，風險超高。根據以往經驗，積極投入曼谷潑水節的大多是來自其他省府的年輕人，而成年人基本上大多不會參與。但此時此刻各省府的經濟並不理想，當地的年輕人相信也未必有心情及能力到曼谷潑水，就算真的到來也恐怕是旺丁不旺財吧！

即使真的將潑水節煞停，我也認為是正確決定。正所謂「留得青山在，哪怕沒柴燒」，待疫情真的畫上句號才舉行，也未尚不可啊。

泰國政府對潑水節，其實也有另一套方案——希望藉着這個節日，讓國民多放假，令曼谷人可到其他省府旅行。我認為這套方案是正確的，畢竟可以刺激其他地區的經濟。期望今年的潑水節，大家都能健康開心。

胡慧沖